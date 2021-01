GF Vip zia Pretelli e le bambole voodoo: post surreale contro Giulia Salemi

La famiglia di Pierpaolo Pretelli continua ad assumere posizioni alquanto curiose circa l’avventura al Grande Fratello Vip del suo congiunto. Come è noto l’ex velino di Striscia la Notizia è stato messo in imbarazzo in diverse occasioni da sua madre e da suo fratello. Ora è una zia a creargli grattacapi, pubblicando un post tutt’altro che tenero nei confronti di Giulia Salemi.

La questione ha contorni grotteschi, tragicomici, surreali. Nelle scorse ore Maristella, la zia di Pier a cui si è fatto riferimento poc’anzi, sul suo profilo Facebook ha condiviso un post di un altro utente. Post che getta ombre sull’influencer italo-persiana. “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque”, scrive la zia di Pretelli a commento di un contenuto che immortala Giulia mentre ha tra le mani un pupazzo. Che sarà mai? Secondo l’autore del post originale, trattasi di una bambola voodoo. Pare proprio che la zia di Pier la pensi allo stesso modo.

La mossa della signora Maristella ha subito attirato l’attenzione di alcuni utenti. “Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri”, aggiunge la zia di Pretelli in un commento, in risposta a un follower. Finita qui? Assolutamente no. Qualcuno fa notare alla donna che una simile presa di posizione non fa altro che “screditare quella povera ragazza”. “Povera?”, la replica di Maristella. Insomma, Giulia sembra proprio non essere entrata nelle grazie della family di Pretelli.

GF Vip: Pierpaolo Pretelli messo ancora una volta in difficoltà dai suoi familiari

Dunque gli appelli di Pierpaolo continuano a non sortire effetto tra i suoi familiari. Più volte l’ex velino di Striscia la Notizia ha chiesto ai suoi cari di non interferire nelle sue faccende private e di evitare di rilasciare commenti pubblici e alla stampa, così da permettergli di concludere serenamente la sua avventura al Grande Fratello Vip 5.

Da sottolineare che la love story tra Pierpaolo e l’influencer ha spaccato in due il pubblico del reality di Canale 5: c’è chi fa il tifo per la coppia, trovandola spontanea, genuina e innamorata, e chi pensa che la relazione sia stata imbastita a favor di telecamera. Non resta che vedere cosa accadrà quando lo show più spiato d’Italia giungerà al termine.