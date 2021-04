GF Vip Zenga, Rosalinda e i presunti tradimenti: la versione della coppia

Di recente il gossip, in modo alquanto curioso, ha parlato di presunti tradimenti da parte di Andrea Zenza, che al Grande Fratello Vip ha allacciato una love story con la ‘fu’ Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò. Love story che dura tutt’oggi e che prosegue a gonfie vele. Eppure, è emersa la suddetta voce adulterina. Come diverse cose che circolano su web e social, non si è ben capito chi abbia messo in giro tale sussurro. Fatto sta che si è propagato, ci si è ricamato e lo si è consegnato ad alcuni lettori. Ma che cosa c’è di vero nel gossip che vorrebbe il figlio di Walter alle prese con una tresca clandestina con una donna più grande di lui? Praticamente niente, come hanno da poco dichiarato sia Zenga sia Rosalinda. I due giovanotti, stufi del proliferare di tale bisbiglio, hanno preso parola sui social per mettere a tacere la questione.

Donna misteriosa frequentata da Andrea, alle spalle della Cannavò. Liaison segreta per il figlio di Walter. Storia mai svelata tra Zenga e una persona ignota… Etc. Etc. Sono solo alcuni dei titoloni che hanno fatto capolino sul web di recente. Adesso la vicenda l’ha affrontata l’attrice siciliana.

“Ormai – ha esordito la ‘fu’ Adua Del Vesco – sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c’è sempre un modo per essere attaccati”.

Quindi l’attacco a quegli utenti che si celano dietro a profili falsi: “Comunque tranquilli che non capiterà mai che me le dicano dal vivo”, (le fake news, ndr). Rosalinda ha proseguito nel suo sfogo, facendo notare che i denigratori che hanno account fasulli non hanno il coraggio di “dirle in faccia le cose”. Si giunge così al gossip fittizio e infondato relativo ai tradimenti di Zenga: “La donna matura con cui mi tradirebbe Andrea? Se vabbè, noi abbiamo ‘gli agenti segreti’ loro sanno tutto.”

A farle eco c’è stato proprio il diretto interessato che ha raccontato, con ironia, di essere alquanto confuso e frastornato dalla vicenda in cui è finito suo malgrado: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere…”

GF Vip Andrea Zenga e Rosalinda, Temptation Island può attendere

Di recente la coppia è stata chiacchierata anche dalla cronaca televisiva che ha parlato di una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del reality delle tentazioni. Sia Andrea sia la Cannavò hanno reso noto che al momento non hanno intenzione di avventurarsi nello show timonato da Filippo Bisciglia. Anche la madre di Zenga, Roberta Termali, ha assicurato che il figlio non farà parte del cast.