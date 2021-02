GF Vip, Zenga insieme all’ex Alessandra? Nasce il gossip, ma lui lo ferma

Andrea Zenga non si trova insieme alla sua ex fidanzata Alessandra Sgolastra. A negare la notizia ci pensa l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, il quale appare molto divertito da questo gossip. I dubbi sono nati quando alcuni utenti sui social hanno notato un particolare dettaglio nelle Stories di Instagram di entrambi. Come fa presente Deianira Marzano, i due appaiono vicini a letti con lenzuola molto simili. Per diversi utenti, sarebbero addirittura le stesse. In effetti, la fantasia sembra essere quasi identica. Per tale motivo, si è iniziato a pensare che i due fossero insieme, nella stessa camera da letto. Ovviamente tali ipotesi ha generato non poche polemiche, visto che Zenga si è detto pronto a viversi Rosalinda Cannavò lontano dalle telecamere.

Non solo, qualche settimana fa, la Sgolastra ha rivelato di aver ritrovato l’amore con un altro uomo, mentre Andrea si trovava nella Casa più spiata d’Italia. Dunque, il dettaglio delle lenzuola ha generato non poca confusione. A rimettere tutto al proprio posto ci pensa lo stesso Zenga, che con il sorriso spiega la situazione.

“Mi è appena giunta voce che da qualche profilo, credo da quello di Deianira, sia stato insinuato che io stessi a casa della mia ex perché abbiamo le stesse lenzuola, credo simili. Io sono a Milano e c’è una bellissima donna, mia mamma”

In questo modo, il figlio di Walter Zenga smentisce la notizia e ferma ogni sospetto dei fan. In effetti, vari suoi fan hanno – prima ancora di questo intervento – preso già le sue difese, facendo notare che Alessandra da poco ha reso nota la sua nuova relazione. L’ex gieffino, in modo ironico, ammette che gli dispiace “interrompere questo gossip”, ma non può non smentire. Andrea ha fatto più bene a mettere le cose in chiaro, visto che i sospetti di vari utenti continuavano ad aumentare con il passare dei minuti. In queste settimane, da quando Zenga ha ammesso di provare qualcosa per Rosalinda, è stata spesso citata la Sgolastra.

Per molti non è passata inosservata la somiglianza tra le due ragazze, entrambe con i capelli scuri, gli occhi chiari e i tratti del viso delicati. Anche Alfonso Signorini ha fatto notare questo dettaglio durante una puntata del reality show. La relazione di Andrea e Alessandra, dopo la partecipazione a Temptation Island, si è conclusa a marzo dello scorso anno. Entrambi ora pare abbiano ritrovato la felicità a fianco di altre persone. C’è grande attesa da parte dei fan di scoprire cosa accadrà tra Zenga e Rosalinda fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia.