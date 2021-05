GF Vip, Zelletta senza freni sull’autoerotismo: come funziona nel reality

L’argomento non è nuovo, anche se non se ne parla molto: questione di intimità e di privacy. Eppure c’è: come fanno i concorrenti del Grande Fratello Vip che restano nella Casa per mesi a placare l’appetito intimo? La questione è stata affrontata da Andrea Zelletta di recente. L’ex tronista di Uomini e Donne, felicemente fidanzato con Natalia Paragoni (sua scelta proprio nel programma di Maria De Filippi) ha parlato del tema con Whoopsee, spiegando di aver ceduto alla ‘tentazione’ dell’autoerotismo dopo settimane e settimane di astinenza. Un cedimento che gli ha provocato anche parecchia vergogna in quanto nel bagno della dimora più spiata d’Italia c’è una piccola telecamera.

“Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto” esordisce Zelletta, nel raccontare di aver praticato dell’autoerotismo all’interno del reality show di Mediaset. L’episodio ha avuto luogo all’interno del bagno della dimora di Cinecittà, spiega sempre l’ex tronista e modello che aggiunge che chi pensa che in quella stanza non ci siano telecamere è fuori strada. Eh sì, perché l’occhio vigile del Grande Fratello arriva pure lì. Certo le immagini del bagno non vengono mai trasmesse, però la telecamera c’è. Motivo? Questione di sicurezza, narra Zelletta che dice che il dispositivo serve allo staff dello show per controllare che non avvenga alcunché di pericoloso.

“Però – dichiara il giovane tarantino – adesso lo devo dire e non voglio più provare vergogna, anche se mi sono vergognato mentre lo facevo. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo sei mesi ho ceduto e me ne sono fregato”.

Dichiarazioni che arrivano a pochi giorni da quelle riferite da Natalia, che ai propri fan di Instagram ha confessato di essersi lievemente infortunata dopo aver trascorso un weekend di fuoco, a letto, con il compagno. Dopotutto, bisognava pur recuperare il tempo perduto. Viva l’amore!

Andrea Zelletta si candida per partecipare a Masterchef Italia

Nelle scorse ore Zelletta, intervistato da Rtl 102.5 dal giornalista Francesco Fredella, ha dichiarato di guardare con occhio sempre attento a eventuali esperienze televisive. In particolare ha confidato che gli piacerebbe molto partecipare a Masterchef Italia, per poter mettere alla prova le sue doti culinarie. Chissà se la produzione dello show targato Sky prenderà in considerazione la sua candidatura spontanea.

Nella medesima intervista ha anche parlato dei temi nozze e figli con Natalia. Per il momento la coppia, sia per il primo argomento che per il secondo, non è intenzionata ad affrettare i tempi. Insomma, il sentimento è forte, la passione pure, però non si vuole correre troppo. Questo il sunto del pensiero di Andrea e Natalia.