GF Vip parla Zelletta: l’idea Masterchef e la chiusura a matrimonio e figli

Andrea Zelletta a ruota libera. L’ex tronista di Uomini e Donne nonché protagonista del Grande Fratello Vip 5 si è raccontato ai microfoni di RTL102.5 News, intervistato da Francesco Fredella. Il giovane pugliese ha svelato i progetti professionali a cui sta lavorando, non disdegnando un ritorno in tv a breve.

Data importante sul calendario di Zelletta è il 28 maggio, quando uscirà il suo secondo disco. “Sono super contento di questo”, chiosa il tarantino, che da qualche hanno ha intrapreso il percorso da deejay, oltre a continuare a coltivare i lavori che lo vedono impegnato come modello, influencer e personaggio del piccolo schermo. A proposito di piccolo schermo, Andrea confida di avere un desiderio: partecipare a Masterchef. Esatto, gli piacerebbe cimentarsi ai fornelli.

“So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità”, spiega, ribadendo di avere particolare passione per il mondo culinario. Il cooking show di Sky è avvisato, la candidatura spontanea è stata inoltrata tramite intervista radiofonica.

Spazio poi all’amore: la sua relazione con Natalia Paragoni, sbocciata negli studi di Uomini e Donne e sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, ha superato la difficoltosa prova del Grande Fratello Vip. Non una passeggiata. Nel programma della rete ammiraglia Mediaset, infatti, altre coppie hanno trovato la ‘tomba’ al loro amore: ad esempio quella formata da Francesco Monte e Cecilia Rodriguez, con il pugliese lasciato in diretta tv dall’argentina che scelse di abbandonarsi ai sentimenti provati per Ignazio Moser. Oppure quella formata da Rosalinda Cannavò (la ‘fu’ Adua Del Vesco) e Giuliano Condorelli, con l’attrice siciliana che ha deciso di piantare il compagno per legarsi ad Andrea Zenga.

Zelletta e Natalia, invece, dall’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia da parte del pugliese, ne sono usciti più forti di prima. “Rifarei tutto. Sia per me che per lei è stato un periodo difficile. Secondo me il Grande Fratello è stata la prova del nove, un rapporto lì dentro o si rafforza, o si va a distruggere. Il nostro si è rafforzato”, rimarca l’ex tronista.

E ancora: “Qualcuno sperava che tra noi finisse tutto, ma ha fatto male i conti. Siamo felici come prima, più di prima“. Il gossip continua a sussurrare che potrebbero esserci in vista possibili nozze e, chissà, magari il progetto di mettere su famiglia a breve. A che punto sta davvero la coppia in tal senso? “Per la cameretta c’è ancora tempo. Ora ho scelto un bilocale”, risponde Zelletta. Insomma, l’amore con Natalia è cristallino, sano, forte e solido. Ma correre all’impazzata non è nei progetti futuri dei due piccioncini.