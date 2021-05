Andrea Zelletta dopo i tanti rapporti con Natalia: “Figlio? Non manca molto”

Rivelazioni piccanti sono state quelle che ha fatto Natalia Paragoni negli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato che, dopo sei mesi di lontananza a causa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta sta recuperando tutto il periodo di astinenza della passione. Senza vergogna, la ragazza ha spiegato di sentirsi incriccata a causa di alcuni strappi muscolari e la causa non sarebbe lo stress, ma un movimento azzardato compiuto con il suo Croccantino. Da settembre 2020 a marzo 2021 Andrea e Natalia sono rimasti lontani perchè lui era al GF Vip. In quel periodo erano nati alcuni pettegolezzi che parlavano di un presunto tradimento da parte della Paragoni. Zelletta non ha mai avuto dubbi sulla sua compagna e quest’ultima ha addirittura diffidato il reality show più spiato d’Italia e condotto da Alfonso Signorini per non dare adito a speculazioni.

Vivere lontani così tanto tempo potrebbe costituire un vero e proprio problema per qualsiasi coppia, ma per fortuna nella loro non ci sono state conseguenze negative. Sembra addirittura rafforzata, come confermato da Andrea in una intervista concessa a Ora. Secondo le parole dell’ex tronista il loro, infatti, è diventato molto più profondo e consapevole. Nella Casa del Grande Fratello Vip ha pensato tanto alla Paragoni e alla vita insieme. L’obiettivo è quello di costruire una famiglia nel più breve tempo possibile.

L’amore tra i due ex volti del programma di Maria De Filippi procede a gonfie vele in tutti i sensi. Dopo le confessioni di Natalia, Andrea Zelletta ha rotto il silenzio sul suo futuro sentimentale. Intervistato dal settimanale Ora ha svelato che non manca troppo per avere un figlio:

“I nostri figli devono avere i genitori giovani, come li ho avuti io. Speriamo di riuscire in questo magnifico sogno. Non ancora, però. Dobbiamo prima sistemare la casa. Ma non aspetteremo molto”

Si è tanto chiacchierato sui rapporti tra Andrea e Pretelli. L’amicizia si sarebbe interrotta e l’ex modello aveva rivelato di avere smesso di sentire l’amico definito come un fratello. A dividerli potrebbero essere stati le dichiarazioni di quest’ultimo sul conto di Giulia Salemi, attuale compagna di Pierpaolo.

Su questo non ha rilasciato alcun commento in merito. Oltre all’amore, ci sono importanti progetti lavorativi per Zelletta. Attualmente sta lavorando ad un progetto musicale che sta per ultimare e che verrà presentato molto presto.