GF Vip, Zelletta aggredito a Milano a tarda sera: “Temo per Natalia”

Un paio di brutti episodi hanno coinvolto Andrea Zelletta di recente, a Milano. A raccontare le vicende è stato lo stesso ex tronista di Uomini e donne nonché finalista dell’edizione del Grande Fratello Vip 5. Con una serie di Instagram Stories, il modello pugliese, che abita da tempo nel capoluogo lombardo (la dimora è nei paraggi della stazione Centrale), ha spiegato di essere stato aggredito due volte da alcuni malviventi nell’ultimo periodo. Una situazione che oltre a causargli timore lo fa temere per l’incolumità della sua fidanzata Natalia Paragoni.

La prima aggressione è capitata circa una settimana fa, intorno alle 9 di mattina. “Dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco – narra l’ex tronista -. Mentre stavo per entrare in macchina, si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura”. Fortunatamente gli aggressori sono poi fuggiti e Andrea non ha riportato alcun danno.

Un altro episodio spiacevole e inquietante è accaduto nelle scorse ore, a tarda serata. Un uomo, sempre secondo quanto dichiarato da Zelletta, si è diretto verso il portone di casa sua, prendendolo a calci e pugni, e rischiando di frantumare la vetrata. Anche in questo caso l‘ex gieffino ha avuto i riflessi pronti avendo notato, mentre portava il suo cane a fare i bisognini, l’individuo ‘sospetto’ in lontananza che puntava la sua abitazione. Così è riuscito a barricarsi in casa in tempo, evitando guai peggiori.

“Ieri sera, sarà stata mezzanotte, sono sceso a portare giù il cane che doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io entro dentro il portone”, racconta sconfortato Zelletta che aggiunge: “Appena entro, lui inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro”.

Il modello pugliese ha quindi ricordato che a Milano dimora vicino alla stazione Centrale e che la “zona non è affatto raccomandabile”. Anzi, sottolinea, “è sempre peggio”. “Per questo quando stavo al Grande Fratello Vip ero preoccupato per Natalia, perché qua è sempre peggio”, ha concluso.

Zelletta e i rapporti raffreddati con Pretelli dopo la conclusione del Grande Fratello Vip

Dopo la fine del GF Vip si sono raffreddati i rapporti tra Andrea e Pierpaolo, indivisibili all’interno della Casa più spiata d’Italia, dentro cui hanno stretto un ferreo legame di amicizia. Ora, però, qualcosa pare essere cambiato: sembra che a far calare il gelo sia stato un botta e risposta ruvido tra l’ex tronista e Giulia Salemi, compagna di Pretelli. Di recente Zelletta ha cercato di smorzare le polemiche augurando il meglio alla coppia e dichiarando di essere contento che l’amico sia innamorato e felice al fianco dell’influencer italo-persiana.