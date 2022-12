La cotta della cantante per il giovane ex tronista di Uomini e Donne sta facendo molto discutere dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia

Continua a far discutere l’amicizia speciale tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro alla settima edizione del Grande Fratello Vip. La cantante, 77 anni, non ha mai nascosto di aver perso davvero la testa per l’ex tronista di Uomini e Donne. L’artista ha ammesso di provare dei sentimenti molto profondi per il 32enne di Verona e tra i due c’è stato anche un tenero bacio in Confessionale.

Una situazione che non è di certo passata inosservata, il pubblico è diviso tra chi appoggia questo rapporto e chi invece lo trova ridicolo data la grande differenza d’età tra i due Vipponi di Alfonso Signorini. Di recente ha voluto dire la sua pure Edoardo Vianello, l’ex marito di Wilma Goich. I due, che per tanto tempo hanno formato il duo musicale I Vianella, sono stati marito e moglie dal 1967 al 1978.

Al settimanale Di Più Tv Edoardo Vianello ha detto la sua sul flirt tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro al GF Vip:

“Me lo hanno detto, al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò: sono felice che abbia voltato pagina, che ora sia “distratta” da questo amore giovanile, dopo avere tanto sofferto. E sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata”

Secondo quanto raccontato da Edoardo Vianello il matrimonio con Wilma Goich sarebbe finito perché la concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe innamorata di un’altra persona. Una versione che l’artista ha rimarcato pure nel suo ultimo libro autobiografico che si intitola Nel continente c’ero-La favolosa storia vera del re dell’estate.

Nel libro Edoardo Vianello ha precisato di non aver mai messo in discussione il suo matrimonio con Wilma Goich – dalla quale ha avuto la figlia Susanna, giornalista deceduta nel 2020 a causa di un tumore – nonostante i continui tradimenti.

Versione smentita da Wilma Goich proprio al Grande Fratello Vip. La musicista ha spiegato di aver detto all’ex marito di essersi innamorata di un altro per ripicca: una bugia come risposta ai suoi continui e dolorosi tradimenti. Wilma ha infatti puntualizzato di aver interrotto la relazione perché stanca di questo rapporto così affollato.

Dopo il divorzio la Goich ha avuto altri legami amorosi, di cui uno durato ben sette anni, ma non si è mai più risposata. Edoardo Vianello è invece convolato a nozze altre due volte: prima con Vania, che l’ha reso padre di Alessandro, e poi con Frida, sua attuale moglie.