Non è finita nel migliore dei modi l’ultima festa che la produzione del Grande Fratello Vip ha organizzato per i Vipponi della settima edizione. Gli autori hanno messo a disposizione dei concorrenti alcune bottiglie di vino: come ogni anno gli alcolici sono contati e questo spesso porta a litigi e scontri. È successo anche questa volta: a scatenare un’accesa discussione è stata Wilma Goich.

Nel bel mezzo del party la cantante, ex moglie di Edoardo Vianello, ha lasciato incustodito il suo bicchiere di vino. Quando l’ha ripreso si è accorta che era completamente vuoto. Tanto è bastato a mandare su tutte le furie Wilma Goich, che ha puntato il dito contro Nikita Pelizon. A quanto pare è stata la modella a “rubare” gli ultimi sorsi.

Wilma Goich attacca Nikita Pelizon

Lo sfogo di Wilma Goich:

“Il mio vino è sparito. Io me ne andrei già a letto per quanto sono inca**ata. Perché a me le persone maleducate non mi piacciono. E p*rca misera, p*rca tr**a. Lo fanno senza pensarci? No, no, no, no, no! E non è lo stesso discorso di chi sporca o lascia le tazze e i piatti da lavare. Questo è ben peggio. Qualcuno è venuto qui ed ha bevuto dal mio bicchiere! E dai non ci sto. Se lascio un bicchiere uno non può prendere e bere perché gli piace. Uno trova un bicchiere di vino, lo prende e beve? Ma siamo impazziti? Non è il loro e non possono bere. Era l’unica goccia che avevo. Adesso mi svesto e me ne vado a dormire. No, non me ne frega niente, un ca**o, chiaro?!”

Nikita Pelizon ha prontamente chiesto scusa, spiegando di aver preso per sbaglio il bicchiere. Ma questo non è bastato a Wilma Goich che si è sfogata in giardino con Elenoire Ferruzzi e Sofia Giaele De Donà:

“Sorriso di me**a, non me ne frega un ca**o del perché ha il sorriso, non me ne frega niente della maschera che ti metti. Qui ognuno si inventa quello che vuole”

Come fatto in passato da Cristina Quaranta, pure Wilma Goich si è lamentata del fatto che Nikita Pelizon sorrida sempre, anche davanti ai momenti infuocati. La diretta interessata ha spiegato ad Alfonso Signorini che per lei è una sorta di scudo dopo aver vissuto in passato alcuni anni difficili, complicati. L’ex tentatrice di Temptation Island ha ammesso di aver avuto dei problemi di depressione.

Il precedente tra Nikita Pelizon e Wilma Goich

Prima del vino-gate Nikita Pelizon e Wilma Goich avevano discusso al GF Vip per la scelta della prima di utilizzare della mozzarella per preparare delle polpette. Mozzarella che era destinata alla pizza del giorno successivo. Un comportamento che non è proprio piaciuto a Wilma, che l’ha trovato del tutto irrispettoso nei confronti del resto del gruppo.

Lo scontro ha diviso in due il pubblico: c’è chi si è scagliato contro Wilma Goich, prendendo le difese di Nikita Pelizon, e chi invece ha dato ragione all’artista 77enne. La cantante ha inoltre accusato la giovane coinquilina di voler a tutti i costi creare dinamiche – come il presunto flirt con George Ciupilan – per far parlare di sé al Grande Fratello Vip.