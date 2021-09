GF Vip, Volpe-Bruganelli: lite in diretta, la verità su Magalli

La quinta puntata del GF Vip 6 ha preso inizio con il confronto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due opinioniste hanno dato vita a un battibecco social nei giorni scorsi e Alfonso Signorini ha promesso al pubblico di Canale 5 che avrebbe permesso loro di confrontarsi. Come si poteva già immaginare, le due non si sono chiarite, anzi. Lo scontro Volpe-Bruganelli è andato avanti anche in diretta tv. Ma qual è il motivo per cui oggi si ritrovano una contro l’altra? Il fatto scatenante è stato una foto che ritrae Sonia con Giancarlo Magalli.

È risaputo che Adriana non ha un buon rapporto con il conduttore e vedere la sua collega a fianco a lui l’ha infastidita parecchio. È iniziato così lo scontro social, che sta continuando anche nello studio di Canale 5. Qui, stasera, la signora Bonolis ha raccontato quanto accaduto durante la serata in cui ha incontrato Magalli. L’opinionista ha fatto sapere che si trovava in un locale, dove era presente anche Giancarlo. Quest’ultimo avrebbe iniziato a parlare Paolo Bonolis.

L’attenzione di Magalli è poi finita su Sonia, alla quale ha chiesto come si trova a svolgere il ruolo di opinionista a fianco ad Adriana. A questa domanda, la Bruganelli ha risposto semplicemente che sono diverse. Non c’è stato poi nessun’altro riferimento alla collega, secondo quanto si è compreso dal racconto di Sonia. Signorini, a questo punto, le ha chiesto di spiegare com’è stato scattato l’ormai famoso selfie.

La moglie di Bonolis ha spiegato di essere stata lei a chiedere a Magalli di scattare una foto insieme. Ha accusato poi la Volpe di aver esagerato, in quanto non crede che sia stato carino dire “Dio li fa e poi li accoppia”, visto che da anni riserva pesanti critiche a Giancarlo. Detto ciò, ci ha tenuto a far sapere che non avrebbe voluto far uscire il tutto pubblicamente.

Infatti, ha assicurato di aver scritto in privato alla Volpe, su Whatsapp: “Ma lei ha voluto fare in pubblico. Lo capisco, per il lavoro che fa”. Adriana non è riuscita a dare chissà quale risposta, oltre al fatto che a detta sua non ci sarebbe nulla da aggiungere. Ha fatto presente che tante persone hanno commentato il selfie condiviso dalla Bruganelli con Magalli.

Ciò che l’ha infastidita è il fatto che Sonia abbia affermato di non esserle amiche. Ribattendo, la Bruganelli ha raccontato: “Dal secondo giorno, non mi saluti, non mi guardi e siamo amiche?”. Da parte sua, Adriana le ha rinfacciato di non averle risposto in modo carino quando le ha chiesto il motivo per cui non la segue su Instagram, prima di che iniziasse il reality.

Signorini ha poi concluso qui il confronto in diretta, anticipando che le due si affronteranno nel corso della puntata.