GF Vip, il velino Elia cotto di Silvia Provvedi: lei ricambia? Battista conferma

Grande Fratello Vip: il velino Elia confida a Maurizio Battista la sua cotta per Silvia Provvedi

Elia Fongaro, l’ex velino di Striscia la Notizia, ha già messo gli occhi su una ragazza al Grande Fratello Vip. Pochi minuti fa, infatti, il ragazzo seduto in giardino ha confermato a Maurizio Battista di trovare molto interessante Silvia Provvedi. Il carattere forte e talvolta insolente di quest’ultima pare lo abbia molto colpito in questi giorni. Pur vivendo in due zone separate della Casa (la Provvedi si trova infatti nella caverna con gli altri) i due hanno avuto modo di passare del tempo ieri sera e, tra un batti becco e l’altro, pare che sia scoccata la scintilla per Elia.

Elia Fongaro al GF Vip confessa a Maurizio Battista di avere un debole per Silvia, il comico ribatte: il velino piace alla Provvedi

Maurizio Battista, nel sentire Elia Fongaro parlare del suo debole per Silvia Provvedi, ha voluto subito esprimere la sua opinione. Il comico, nello specifico, si è detto non stupito dalla cosa. Il motivo? Ieri sera ha avuto modo di osservare sia Elia che la Provvedi insieme e, nel farlo, non ha potuto fare a meno di notare un certo feeling. L’ex velino di Striscia la Notizia è apparso molto compiaciuto nel sentire Battista afferma che, secondo lui, l’interesse di Silvia sarebbe ricambiato. Le parole di Battista, infatti, sono state accolte dal ragazzo con il sorriso in faccia.

Grande Fratello Vip: Giulia Salemi non convince Maurizio Battista

Nel parlare con Elia, sempre oggi, Maurizio Battista ha ancora una volta ribadito la sua antipatia nei confronti di Giulia Salemi. La ragazza, infatti, pare non convincerlo per niente. Il pensiero di Battista, dunque, sembra essere lo stesso di ieri quando, parlando di Giulia e Francesco, ha confidato a Silvestrin di essere convinto che i due potrebbero far finta di piacersi per una questione di tattica.