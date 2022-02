GF Vip, vaccini in Casa: perché è un segreto e chi sta ricevendo le dosi

Prosegue la campagna vaccinale in Italia: la Casa più spiata d’Italia non fa eccezione e infatti c’è chi sta ricevendo il booster

Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid in Italia. Non fa eccezione nemmeno la Casa del Grande Fratello Vip, naturalmente. E infatti gli inquilini del reality show più spiato del Bel paese stanno ricevendo le dosi booster. La questione è però un segreto e i concorrenti hanno ricevuto la chiara direttiva da parte del programma di non parlarne. Eppure qualcosa è trapelato (a dir la verità più di qualcosa). Nelle scorse ore Manila Nazzaro ha raccontato ad alcuni suoi compagni di viaggio di aver ricevuto la terza dose assieme ad Alessandro Basciano. Nei giorni scorsi era emerso che anche Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella avevano avuto il richiamo.

Nelle scorse ore l’ex Miss Italia, a colloquio con l’amica Miriana Trevisan, ha confidato di essere andata assieme a Basciano a ricevere la terza dose. “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene”. Così Manila che ha poi aggiunto: “Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatta a settembre l’ultima? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno“.

E infatti la showgirl campana, ex moglie di Pago, si è sottoposta alla seconda inoculazione nel corso della seconda settimana di settembre, come lei stessa ha spiegato: “Sì io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’8 settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque”.

La settimana scorsa è stato il turno di Katia Ricciarelli. Proprio la soprano ha spiegato sottovoce di aver ricevuto il booster. In aggiunta ha dichiarato che non avrebbe potuto rivelarlo ma è venuta meno all’indicazione. “Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco”, ha bisbigliato l’ex moglie di Pippo Baudo.

Dopo Katia è stato il turno di Giucas e Nathaly. La showgirl romana ha poi parlato con Antonio Medugno al quale ha spiegato che hanno iniziato dagli over 50 a somministrare le terze dosi. Dunque la campagna vaccinale prosegue anche per gli inquilini della dimora di Cinecittà? Ma perché avrebbe dovuto rimanere un segreto la somministrazione delle dosi? Con ogni probabilità per una questione di privacy.

Grande Fratello Vip 6, il ‘diktat’ sul tema vaccini

Come è noto l’argomento vaccini è alquanto scivoloso nell’opinione pubblica. E pure per la tv: si pensi al caso Mietta a Ballando con le Stelle. Quando si è saputo che non era vaccinata è scoppiato un caos infernale, tanto che la questione è pure diventata oggetto di dibattito tra alcuni esponenti politici. Al GF Vip, al fine di prevenire qualsivoglia polemica, si è optato per dare un diktat: “Che non se ne parli”. Diktat che però è stato bypassato.