GF Vip “Una telefonata e fuori Bettarini”. Ex gieffino pesante su Gregoraci

Continua a far discutere l’eliminazione di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5. Il toscano ha dovuto fare i bagagli pochi giorni dopo il suo ingresso, in quanto l’occhio implacabile del reality lo ha punito con una squalifica per un caso di bestemmia. L’ex calciatore non l’ha presa affatto bene, insinuando che forse qualcuno di ‘potente’ non ha voluto che saltassero fuori certi gossip di cui è stato protagonista in passato. Con chi? Da anni si sussurra di una relazione clandestina avuta con Elisabetta Gregoraci, prima che questa si sposasse con il manager Flavio Briatore.

Stefano e la calabrese mai hanno confermato la tresca. Qualcosa però di anomalo di recente c’è stato. Appena entrato nella Casa più spiata d’Italia Bettarini è stato accolto da Elisabetta con un “attento a non dire cose”. Ops… Che c’era da non spifferare? Nelle scorse ore sul tema è piombato Salvo Veneziano, ex gieffino. Anche lui ha nel curriculum una squalifica dallo show della rete ammiraglia Mediaset, avvenuta durante la quarta edizione del programma. Chiacchierando su Instagram con Maurizio Sorge, noto paparazzo dei vip, ha lanciato pesanti insinuazioni sull’influenza nel gioco dell’ex moglie di Briatore.

Veneziano, dopo aver detto che la storia tra il Betta ed Elisabetta sarebbe ormai un ‘segreto di pulcinella’ (ricordiamo che i due mai hanno confermato il legame), ha riflettuto, sostenendo che “sicuramente” l’inserire l’ex marito di Simona Ventura a gioco in corso serviva “per far nascere dinamiche su questa cosa qui”. Vale a dire sul gossip che tanto ha fatto discutere in passato. “Stavano con la speranza che lui tirasse fuori qualcosa”, ha aggiunto Salvo. E poi? E poi è arrivata la pesante insinuazione.

“Il problema è che dietro Elisabetta chi c’è? Stiamo parlando di un colosso che poi è molto amico di personaggi belli forti. Secondo me una telefonata e facciamo fuori Bettarini“.

Dunque secondo il siciliano la squalifica di Stefano non sarebbe dipesa dall’espressione giudicata blasfema, bensì da cause sotterranee. Quindi la ‘bestemmia’ sarebbe stato un semplice pretesto, sempre secondo la versione di Salvo, per far fuori il toscano. Lo stesso Bettarini, in una recente intervista rilasciata al magazine Oggi, seppur non in modo tanto esplicito, ha fatto intendere una cosa simile. E gli altri, cioè i diretti interessati, che dicono? Silenzio di tomba, per il momento, sia da parte di Alfonso Signorini, sia da parte di Elisabetta Gregoraci.