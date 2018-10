GF Vip, un messaggio polemico per i concorrenti su Elia: gieffini sconvolti

Grande Fratello Vip, arriva un messaggio aereo dai fan di Elia: tutti i concorrenti accusati

Il cielo si colora con un nuovo messaggio aereo per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa volta non si tratta di una sorpresa per uno dei gieffini, ma di un’accusa da parte dei fan di Elia Fongaro. Il giovane concorrente, dopo ben cinque televoti passati, è stato eliminato dal reality. La sua eliminazione ha lasciato un po’ tutti sorpresi. Infatti, in pochi avrebbero scommesso sulla sua uscita. Eppure Elia è stato proprio mandato a casa a causa dei televoti del pubblico. Ed ecco che ora i fan mandano un’accusa molto forte a tutti i concorrenti presenti nel programma. Un messaggio inaspettato che ha portato i gieffini ad avere numerosi dubbi. Scendendo nel dettaglio, i fan di Elia accusano i gieffini di essere tutti falsi. L’unica persona vera all’interno della Casa era proprio Fongaro, secondo questi telespettatori. Ma ora i concorrenti si stanno chiedendo come mai si siano fatti questa idea su di loro. Ed ecco che Giulia Provvedi chiama subito Jane Alexander per permetterle di vedere questo importante messaggio aereo.

Grande Fratello Vip: messaggio aereo su Elia Fongaro, la reazione di Jane Alexander

A differenza del resto dei concorrenti, Jane appare abbastanza contenta di questo messaggio. L’attrice si dice ora sicura del fatto che il pubblico a casa, a differenza dei gieffini, abbia capito che tipo di persona è Elia. Secondo la Alexander, l’ex giovane concorrente merita tutto l’amore dei suoi fan. Jane è sorridente, ma allo stesso tempo pensa che il messaggio aereo possa essere indirizzato anche a lei. “Tutti falsi dentro, il più vero è fuori. Elia fan”. Questo è ciò che hanno scritto i telespettatori che appoggiano ancora Elia, sebbene sia stato eliminato attraverso il televoto. Giulia Provvedi è convinta del fatto che Jane non debba ritenersi colpita da questo messaggio, in quanto lei è l’unica che è sempre stata vicina a Fongaro nella Casa.

Grande Fratello Vip: Jane Alexander contenta per Elia Fongaro

Un messaggio abbastanza polemico quello mandato dai fan di Elia, che accusano pesantemente i concorrenti rimasti nella Casa. “Il più vero è fuori”, scrivono questi telespettatori. Intanto, Jane si chiede cosa starà mai pensando in questo momento Fongaro, vedendo questo gesto da parte dei fan. L’attrice è convinta del fatto che Elia sia sempre stato una persona sincera e questo il pubblico l’ha capito. Ancora tanti dubbi per la Alexander, che ieri si è lasciata andare a uno sfogo con le sue coinquiline dopo l’uscita di Elia.