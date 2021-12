GF Vip: un inquilino esce certamente (chi è), la situazione di tutti gli altri

Per il momento solo uno dei concorrenti in gioco ha preso la decisione di lasciare prima delle feste natalizie

Il Grande Fratello Vip 6 non si concluderà il 13 dicembre bensì il 14 marzo 2022. Dunque, chi arriverà in fondo al reality show dovrà affrontare altri tre mesi nella Casa più spiata d’Italia, a patto che decida di non uscire prima di Natale. Ed è qui che c’è il nodo da sciogliere: chi abbandonerà e chi invece sceglierà di continuare? Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento, arrivato nel corso della diretta di venerdì 10 dicembre, diversi gieffini hanno visto le loro certezze essere messe a dura prova. Per il momento, soltanto uno ha detto chiaramente che saluterà tutti per tornarsene alla sua vita. Trattasi di Aldo Montano.

Nelle scorse ore, lo schermitore, a colloquio con Manila Nazzaro, ha spiegato perché non proseguirà il suo cammino. Aldo ha detto all’ex Miss Italia che il suo futuro non è in tv, bensì in ambito sportivo. Dunque per lui non è importante continuare visto che non ha mire nel mondo dello spettacolo e visto che ritiene la sua esperienza di vita, quella appunto vissuta al GF Vip, esaurita. Bella, positiva, ma conclusa. Montano comprende invece come per molti altri, tra cui la stessa Manila, ci siano altri discorsi da fare, essendo personaggi che ambiscono a restare nello showbiz.

GF Vip, Natale: la posizione di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan

Dal canto suo la Nazzaro è apparsa alquanto titubante avendo due figli a casa che l’aspettano, oltre al compagno Lorenzo Amoruso che comunque, nel messaggio speditole, le ha consigliato di prendere una decisione tranquillamente, senza alcuna pressione o preoccupazione. Probabile che la showgirl resti nella Casa. Lo stesso vale per Miriana Trevisan: anche lei ha un figlio. Al momento se ne sta prendendo cura il suo ex, Pago, con cui la napoletana è in ottimi rapporti. Il cantane ha fatto il medesimo discorso esternato da Amoruso a Manila, invitando la Trevisan a fare una scelta totalmente libera.

GF Vip, Natale: la posizione di Davide, Silvestri, Francesca Cipriani, Ricciarelli e Bortuzzo

Resta da capire cosa faranno Francesca Cipriani, Carmen Russo e Manuel Bortuzzo. Prima dell’annuncio di Signorini sembravano certi di voler lasciare il gioco. Ora anche loro tre stanno riflettendo e non sono più così sicuri di dire addio. Pure Katia Ricciarelli aveva espresso la volontà di tornare alla propria vita in vista delle feste natalizie, ma nelle ultime ore pare che abbia cambiato idea e propenda per rimanere nel reality. C’è poi Davide Silvestri che sta pensando seriamente di lasciare, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

GF Vip: chi resterà nella Casa, Soleil e Alex Belli sicuri

Con ogni probabilità, continueranno a dimorare nella Casa di Cinecittà, a patto che non vengano eliminati, Giucas Casella, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, Jessica e Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. Anche Alex Belli e Soleil, al di là delle tarantelle quotidiane infarcite con minacce di lasciare il ‘game‘, senza dubbio proseguiranno il loro cammino.

Naturalmente, essendo entrati da poco in gioco, non usciranno Valeria Marini, Giacomo Urtis, Maria Monsè e Biagio D’Anelli.