Un aereo dei fan dei Donnalisi – nome usato per definire la coppia composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria – è volato sulla Casa del Grande Fratello agitando gli animi. E da fuori l’ex schermitrice ha deciso anche di commentare. Solitamente i gieffini si ritrovano a leggere striscioni preparati dai loro rispettivi fandom per dare loro sostegno. Questa volta, invece, si è trattato di un vero e proprio attacco. Fuori in giardino, nel momento in cui è passato l’aereo, i vipponi hanno faticato a capire la frase. Il motivo? La scritta è volata sopra la Casa di Cinecittà al contrario!

“Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi”, questa la frase in questione. Una trovata imbarazzante per colpire chi è ancora in gioco dopo l’eliminazione inaspettata di Antonella. “Il pilota ieri sera ha fatto serata”, ha ironizzato Andrea Maestrelli. Invece, Edoardo Tavassi ha preso la palla al balzo per elogiare il suo gruppo, il più compatto di questa edizione, che sta trionfando negli ultimi televoti. “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro. Viva Sparta!”, ha urlato il gieffino.

Oriana Marzoli è rimasta sconcertata da questa cosa, tanto che ha chiesto a questi fan: “Ma veramente avete pagato per questo?”. Per far passare sul cielo della Casa del GF Vip 7, come già è noto, i gruppi dei fan e le persone care ai gieffini pagano. Alla fine il gruppo degli Spartani non ha fatto trasparire delusione o rabbia e tutti insieme hanno urlato “Vamos!”.

L'aereo dei Donnalisi NO SENSE come il fatto che lo striscione SIA MESSO AL CONTRARIO ⚰️⚰️

Karma is a bitch ????#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/R661sj7PcT — Sandy ???? (@Sandy___8) March 23, 2023

GF Vip 7, Antonella ed Edoardo: reazione all’attacco

L’aereo non è passato inosservato anche a chi è fuori della Casa di Cinecittà e sicuramente non ad Antonella. La coppia non si è dissociata da questo gesto. Antonella Fiordelisi ha condiviso su Twitter la foto dello striscione di questo particolare aereo commentando: “Stiamo morendo”. Scrivendo al plurale, l’ex schermitrice ha fatto intendere che anche Donnamaria si è divertito molto di fronte a questo attacco ai suoi amici.

La Fiordelisi ha anche inserito qualche like su Twitter a fan che parlavano di quanto accaduto durante il passaggio dell’aereo, pienamente d’accordo su quanto è stato scritto.

Il GF Vip 7 ha ripreso con un unico appuntamento settimanale. Infatti, le ultime due puntate andranno in onda in settimane differenti, ovvero la semifinale lunedì 27 marzo 2023 e la finale il 3 aprile 2023. Ora non resta che attendere di scoprire chi sarà il quarto finalista e chi, invece, verrà eliminato al televoto aperto la scorsa settimana.