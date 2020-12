GF Vip ultimo incontro Gregoraci-Pretelli: com’è andata, caos su Signorini

The end: la ‘pseudo‘ storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, montata più a livello mediatico e dagli escamotage del Grande Fratello Vip piuttosto che dai diretti interessati, giunge al termine. Tra poche ore la conduttrice calabrese abbandonerà la Casa più spiata d’Italia in quanto ha deciso di non voler passare le feste natalizie lontana dal figlio. L’ex velino, invece, rimarrà nella dimora di Cinecittà: dunque sarà separazione. Per chiudere in bellezza (per molti in ‘bruttezza’, ma su questo si tornerà a breve), i vertici del reality di Canale 5 hanno messo i due inquilini assieme nel Cucurio dove si sono confrontati per l’ultima volta.

“È molto più difficile andarsene che rimanere”, ha confidato Elisabetta a Pierpaolo, specificando di aver ancora energie per continuare il percorso ma che non vuole in alcun modo lasciare il figlio avuto da Briatore senza madre durante il Natale. “Tu il tuo percorso lo hai finito”, la risposta accomodante di Pretelli. Spazio quindi all’amicizia nata durante il GF Vip tra loro due. “E pensare che non sapevo neanche chi fossi…”, ha scherzato la Gregoraci, salvo aggiungere che “questo rapporto è bello così anche se non si è creata una storia d’amore”. E mai si creerà, verrebbe da dire, nonostante la volata tirata a più riprese dal programma in tal senso.

E proprio su alcune ‘insistenze’ fatte dalla trasmissione sui ‘Gregorelli‘, molti telespettatori hanno storto il naso non poco nelle ultime ore. A finire nel caos è stato Alfonso Signorini, dopo la diretta di venerdì 4 dicembre 2020.

GF Vip Signorini criticato per il comportamento tenuto nei confronti di Elisabetta Gregoraci

Ma c’è mai stato almeno un principio di love story tra l’ex moglie di Briatore e l’ex velino di Striscia la Notizia? No. Fin da subito la calabrese è stata più che chiara. “Mai un fidanzamento qui”, ha dichiarato a più non posso. Nessun ripensamento, nessun gesto che abbia fatto credere il contrario. Il gossip, e pure il GF Vip, ha comunque ricamato molto sul rapporto amichevole venuto a crearsi tra i due. Ogni tanto anche calcando un po’ troppo la mano. Si giunge all’ultima performance di Signorini.

Il conduttore, durante la diretta dello scorso venerdì, si è visto piovere addosso una marea di critiche sui social. A non essere piaciuto a molti l‘atteggiamento nei confronti della Gregoraci. Non solo: a detta di molti – e in effetti così è stato – pare che da parte di Alfonso ci sia stato un comportamento differente nei confronti di Elisabetta rispetto ad altri inquilini.

Nella fattispecie Signorini si è prodigato in un lungo discorso fatto alla soubrette, cercando di farla desistere dall’abbandonare la Casa. Le stesse forze non sono state messe in campo per provare a convincere Oppini a rimanere. Stesso discorso vale per Dayane Mello che alla fine ha comunque deciso di restare. Un fatto che ha scatenato commenti feroci da parte di diversi telespettatori che riversatisi sui social hanno biasimato con toni aspri il direttore di Chi Magazine.

Inoltre tanti hanno trovato poco azzeccata la decisione di ‘trattenere’ Elisabetta nello show qualche giorno in più, con lo scopo principale di metterla per l’ennesima volta innanzi a un confronto con Pierpaolo. Insomma, di trippa pe gatti non ce ne è. L’hanno capito tutti ormai, tranne che il GF Vip.