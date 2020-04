GF Vip, ultimo giorno nella Casa: le lacrime di Antonella Elia

GF Vip, ultimo giorno nella Casa per i sette gieffini: Antonella Elia non trattiene le lacrime

Ultimo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip per Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver, Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. I primi tre sono ancora al televoto e solo due di loro raggiungeranno gli altri quattro finalisti. Impossibile per i gieffini non provare malinconia, in quanto sono consapevoli del fatto che questa esperienza sia giunta al termine. Questa sera le luci della Casa più spiata d’Italia si spegneranno e ognuno di loro tornerà a casa. Non potranno chiaramente riabbracciare tutti i loro cari, a causa della diffusione del Coronavirus. Non solo, i vari concorrenti non potranno subito ritrovarsi dopo questa esperienza. Ed ecco che mentre si preparano a concludere questo percorso così importante, Antonella Elia non riesce a trattenere le lacrime. Questa mattina si lascia andare a un emozionante ballo sulle note del brano Reality di Richard Sanderson con Aristide. Per la showgirl è come tornare indietro nel tempo.

Ultima puntata GF Vip 4: le lacrime di Antonella, la malinconia di Aristide

“Mi viene da piangere. La persona che lascio (Aristide) chissà quando la rivedrò. Mi ha riportato a quando ballavo i lenti a 15 anni”, dichiara in confessionale Antonella in lacrime. Tutti sono profondamente commossi, durante quest’ultima giornata nella Casa. Già qualche giorno fa, tutti loro si ritrovavano a fare i conti con la fine di questo percorso e non sono mancate le lacrime. Anche mentre prepara la valigia, la showgirl appare abbastanza triste e malinconica. La maggior parte di loro non vede l’ora di chiudere questa esperienza, ma ha anche paura per ciò che troverà fuori a causa della diffusione del Coronavirus. “Provo una sorta di malinconia. La tensione sale per l’emozione della finale, per il fatto che si chiude un’esperienza unica”, dichiara intanto Aristide.

Grande Fratello Vip finale: le parole di Denver, Paola, Patrick, Sossio e Paolo

Anche Andrea Denver ammette di provare una certa malinconia. Insieme a lui commenta quest’ultimo giorno nella Casa Patrick, il quale confessa di sentire già una certa nostalgia. Sossio è, invece, felice di poter riabbracciare la sua amata Ursula Bennardo. Paola avrebbe addirittura allungato sicuramente questa esperienza, convinta che le mancherà vivere all’interno della Casa. Paolo non vede, invece, l’ora di uscire dalla Casa e di iniziare una nuova fase della sua vita. Ovviamente, il suo pensiero va a Clizia Incorvaia! Ora non ci resta che attendere la finale del Grande Fratello Vip 4, in onda questa sera, per scoprire chi sarà il vincitore!