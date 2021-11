GF Vip, ufficializzati 2 ingressi e chi va verso l’addio al gioco a Natale

La sesta edizione del GF Vip, che continuerà ancora per mesi, è nel vivo. Tra giochi, dinamiche e polemiche adesso a mettere il pepe tra i gieffini saranno due volti noti ai telespettatori, nel ruolo di nuove concorrenti. Inoltre corrono le voci su possibili addii anticipati di alcuni protagonisti di questa edizione del reality show, che potrebbero lasciare la Casa già il mese prossimo, nel dicembre 2021. Ecco cosa è noto fino a ora e cosa c’è da aspettarsi dalla ventunesima puntata del programma in onda stasera, 22 novembre 2021.

Dopo settimane di speculazioni i nomi delle due nuove partecipanti al GF Vip adesso sono ufficiali: si tratta di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Le due entreranno nella Casa più spiata d’Italia già dalla prossima puntata.

La Casa non vedrà soltanto nuovi ingressi: infatti alcuni dei gieffini ancora in gioco, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, non avrebbero intenzione di prolungare la loro permanenza a Cinecittà dopo dicembre. I concorrenti in questione sono Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Sono i primi tre a sembrare più decisi a uscire dal reality, mentre gli ultimi due potrebbero probabilmente rimanere.

GF Vip 6, cosa succederà nella puntata del 22 novembre

I momenti chiave della prossima puntata del GF Vip non saranno solo legati alle nuove aggiunte al gruppo che varcheranno la porta rossa. Infatti, secondo le anticipazioni fornite dalla stessa Mediaset attraverso un comunicato, la ventunesima puntata della trasmissione, che vede nominati Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, includerà delle sorprese. La prima destinata a Manuel Bortuzzo, mentre la seconda a Francesca Cipriani, la quale riceverà l’anello di fidanzamento da parte del suo fidanzato Alessandro Rossi.

GF Vip, è il momento di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino

I nomi delle nuove aggiunte ai concorrenti del GF Vip 6 erano nell’aria da un po’ di tempo. Per la showgirl 59enne si tratta della prima esperienza all’interno della Casa, mentre la Monsè, al secolo Maria Concetta La Rosa, ha partecipato al GF Vip 3 venendo eliminata dopo solo due settimane. Anche in quell’occasione la 47enne è entrata a reality iniziato, precisamente dopo 29 giorni. Resta da vedere se stavolta avrà più fortuna e se le due donne dai caratteri forti faranno scompiglio.