Tempo di auguri di Natale anche per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 che in queste ore hanno ricevuto dei videomessaggi da parte di persone a loro care. Per tutti c’è stata una calda e familiare voce. Tuttavia c’è chi ne è uscito a pezzi; è il caso di Attilio Romita che sperava di poter vedere la compagna Mimma Fusco. Non è stato così. Il giornalista ha ricevuto gli auguri dal cugino Mario, ma della fidanzata nessuna traccia. Visibilmente deluso, si è appartato, pensieroso. Poco dopo, gli è stato consegnato un pacco regalo: un pigiama accompagnato da un biglietto. L’ex mezzo busto del Tg Uno ha preferito stare solo, decidendo di non condividere con gli altri vipponi il contenuto del messaggio. Dopodiché è scoppiato in lacrime. Può darsi che il pigiama e il bigliettino siano stati fatti recapitare nella Casa più spiata d’Italia da Mimma.

Di seguito gli auguri ricevuti da Wilma Goich, Nikita Pelizon, Davide Donadei e il già citato Romita.

Spazio poi ai saluti per Dana Saber, Micol Incorvaia – la quale ha potuto vedere la sorella Clizia, Paolo Ciavarro e il nipotino Gabriele – e Antonino Spinalbese. Per lo spezzino c’è stato il video messaggio dei suoi familiari. Nessuna traccia della figlia Luna Marì. Sui social molti utenti sono rimasti alquanto stupiti dal fatto che al giovane non è stata mostrata la bimba avuta con Belen. Tuttavia non è escluso che in ‘separata sede’, Spinalbese abbia potuto salutare la piccina. Così come non è da escludere che la Rodriguez, per evitare gossip e quant’altro, abbia preferito non apparire sul teleschermo. Per farla breve, può darsi che Antonino abbia visto la figlia, ma che la regia del GF Vip abbia deciso di non trasmettere il momento dell’incontro virtuale.

Non potevano mancare gli auguri di Soraia Ceruti a Luca Salatino che è scoppiato a piangere. “Sono fiera e orgogliosa di te, ti assicuro che quando uscirai saremo più forti di prima. Mi manchi, ti amo”, le dolci parole dell’ex volto UeD. Milena Miconi ha invece ricevuto il saluto del marito e delle figlie. L’uomo ha sottolineato che è il primo Natale che passano da “separati” da 21 anni a questa parte. Anche l’attrice, al pari di Salatino, è stata una valle di lacrime.

Largo poi ai familiari di Giaele De Donà, Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi. Per quest’ultimo c’è stato il messaggio della sorella Guendalina: “Sei l’allegria, continua così. Devi tornare vincente”.

Dunque è stato il turno di Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Per l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stato l’amato fratello Gianmarco.

Infine ci sono stato i videomessaggi per George Ciupilan e Sarah Altobello.