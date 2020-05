GF Vip, Tonon replica a Corinne Clery: “Fine rapporto? Ecco perché”

GF Vip, Raffaello Tonon replica a Corinne Clery: “Fine rapporto? Ecco perché”

Raffaello Tonon, dal salotto di Pomeriggio Cinque, replica a Corinne Clery che in una recente intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha parlato con una punta di amarezza dell’amicizia finita con l’opinionista. Nella fattispecie l’attrice francese ha ricordato che subito dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2, Tonon ha passato il Natale a casa sua. Peccato che poi non lo abbia più sentito: da qui un po’ di mal di pancia. “Mi ha delusa”, ha commentato Corinne…

Raffaello Tonon: “Corinne Clery? La vita fa il suo corso”

Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque, ha stimolato Tonon a fare chiarezza sul suo rapporto con la Clery. L’opinionista non si è tirato indietro: “Rispondo brevemente perché penso che agli italiani interessi poco. Io ho grande stima di Corinne, è una persona intelligente e curiosa. Ed è anche vero che passammo il Natale assieme. Però, non è che mi ha raccolto da un angolo di strada, avevo anche altre alternative, ma preferii passarlo con lei e la sua famiglia”. E poi? “Poi c’è il corso della vita, ognuno si affaccenda con le proprie cose. Con la Clery c’è stata una bella conoscenza che però si è sfilacciata.”

Corinne Clery e il GF Vip 2: ‘bastone’ per Tonon e Giulia De Lellis, ‘carota’ per Cecilia Rodriguez

“Il Grande Fratello Vip? Un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito”, ha dichiarato la Clery di recente. L’attrice ha anche pungolato la De Lellis: “Giulia, l’influencer, caruccia, ma di un’ignoranza unica. Non sapeva dov’era la Torre Eiffel. Non mi piaceva molto Aida Yespica, bellissima donna, gentile ma non parlante. Mi piaceva Cecilia Rodriguez”,