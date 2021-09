GF Vip, Tommaso Eletti già censurato: cos’ha detto su Temptation Island

Tommaso Eletti sta già facendo fare gli ‘straordinari’ agli operatori che lavorano alla regia del Grande Fratello Vip 6. Il 21enne romano, tra i concorrenti più discussi ai nastri di partenza della nuova edizione del reality show di Canale Cinque, ha subito una ‘censura‘: immagini interrotte e audio staccato. Dalla serie: ‘Meglio sorvolare’. Ma cosa è accaduto? Perché il ragazzo è stato ‘imbavagliato’? Mentre era in giardino, è stato accerchiato da Manila Nazzaro, Ainett Stephens e Francesca Cipriani, curiose di sapere qualcosa di più della sua avventura a Temptation Island, in cui si è presentato con Valentina Nulli Augusti. La love story è naufragata in mondovisione, per via di un tradimenti di lui.

Le tre showgirl hanno domandato a Eletti notizie dell’ex compagna, ricevendo conferma da parte del ragazzo che la relazione si è conclusa definitivamente. Nessun ritorno di fiamma dopo l’esperienza televisiva in terra sarda, a differenza di quanto qualcuno aveva ipotizzato. Tommaso si è poi dilungato, parlando del reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Ed è proprio mentre stava ingranando la quarta nel racconto che la regia ha scelto di mettere tutto a tacere, staccando microfono e immagini.

“È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema”, ha detto Tommaso non curante dei segnali provenienti dalla regia. “Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi…”, ha aggiunto. Qui è scattato il taglio. Perché? Che cosa ha spinto gli operatori a oscurare il discorso di Eletti? Mistero, ma…

Quel che è certo è che Maria De Filippi in Mediaset gode di molte attenzioni, più che meritate. Che si sia voluto evitare un caso simile a quello di Pietro Delle Piane? Il fidanzato di Antonella Elia, nel corso di un’ospitata televisiva, lasciò intendere di aver recitato quando partecipò a Temptation con la soubrette torinese. La moglie di Maurizio Costanzo e la Fascino non presero per nulla bene le dichiarazioni dell’attore, tanto da diramare un comunicato stampa informando che avrebbero provveduto ad andare per vie legali, così da tutelare l’immagine del prodotto televisivo. Che la regia del GF Vip, stoppando Eletti, abbia voluto scongiurare l’innesco di un episodio analogo?