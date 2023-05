Dopo le critiche mosse a Micol Incorvaia, che si era lamentata ironicamente per essere stata svegliata troppo presto dal corriere di Amazon, questa volta a finire al centro delle polemiche è stato il compagno Edoardo Tavassi. L’ex gieffino è tornato a far parlare di sé a solo un mese dalla fine del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Che cosa è successo

Nella giornata di ieri, venerdì 5 maggio, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono recati nel parco divertimenti di Gardaland in compagnia di Daniele del Moro e Oriana Marzoli per trascorrere una giornata in pieno relax e divertimento.

L’intera giornata è stata documentata su Instagram tramite numerose stories che hanno spesso generato ilarità tra i followers. Dopo essersi divertite, le coppie si sono concesse una meritata pausa pranzo durante la quale si è consumata la scena al centro delle polemiche di queste ore. Stando a quanto si è visto nelle stories postate dallo stesso Tavassi sul suo profilo Instagram, l’ex gieffino si è divertito a imitare l’ex coinquilino e compagno di avventure Daniele del Moro “rubando” delle patatine fritte e altro cibo dai piatti delle persone che erano sedute a mangiare accanto a loro.

se fossi stato quel ragazzo il cucchiaio sai dove glie lo infilavo altro che riderepic.twitter.com/G9WbhZRbKY — whiskyliscio (@Steev_mai) May 5, 2023

La polemica e il “patatina gate”

Non è tardata ad arrivare la risposta degli utenti del web, che nelle scorse ore hanno alimentato una vera e propria polemica su Twitter. Si contano infatti decine di post contro Tavassi e le sue storie Instagram, a quanto pare, non comprese appieno dagli hater che hanno criticato l’ex gieffino per aver mangiato dal piatto degli altri. Ed è subito “Patatine-gate“.

Lo stesso Edoardo è successivamente intervenuto sui social ribadendo come la scena fosse stata preparata con la complicità dei presenti: “Allora ragazzi oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare dai piatti di altre persone intorno a me. Però è ovvio che mi ero messo d’accordo con tutte quelle persone. Perché non è che vado a mangiare le cose degli altri.” E ha continuato, chiedendo un gesto “estremo” a chi non capisce la sua ironia: “Però a quanto pare c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, subito, immediatamente. Ve lo chiedo davvero, smettete di seguirmi.”

La tentata rapina a Micol Incorvaia

Ma non è finita qui. A quanto pare Micol Incorvaia è stata successivamente vittima di uno “scippo” in quel di Verona. Nel video postato dallo stesso Edoardo Tavassi si è vista tutta la scena. Per fortuna poco dopo il responsabile è stato catturato da due uomini in divisa. A chi si sta chiedendo chi fosse il “ladro“, ecco la risposta: lo stesso Edoardo che con quel video ha voluto punzecchiare i suoi hater.

“Lo scippo era finto. Non mi hanno arrestato per davvero.” Queste le parole scritte poco dopo dall’interessato in alcune stories.