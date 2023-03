Giovedì 2 marzo è andata in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”. Una puntata in cui è successo di tutto, tanto che l’amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha voluto sospendere la replica del reality su La5 a causa degli eccessivi toni volgari. Uno dei momenti più salienti della diretta è stato il confronto tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi. Dopo lo scontro di quest’ultimo con Antonella Fiordelisi, la moglie di Paolo Bonolis aveva accusato il concorrente di adottare una precisa strategia all’interno del reality: il vippone si nasconderebbe dietro l’immagine da ‘bravo ragazzo’, quando, in realtà, è il primo ad essere interessato alle dinamiche del gioco. Tuttavia, l’opinionista non si è limitata ad accusare Tavassi di essere uno stratega, ma lo ha attaccato duramente sul piano personale, usando parole fortemente offensive, come “manipolatore” e “senza anima“. Da allora, Edoardo si è profondamente demoralizzato e la sua tristezza è chiaramente riscontrabile all’interno della Casa.

Ripensando alle parole di Sonia, oggi 4 marzo Edoardo Tavassi ha deciso di isolarsi dal resto dei concorrenti. A confortarlo, però, è arrivata la fidanzata Micol Incorvaia, anche lei vittima degli attacchi della Bruganelli. La sorella minore di Clizia Incorvaia ha dimostrato grande affetto e vicinanza verso il 38enne romano. Mentre cercava di consolarlo, ha pronunciato uan frase che ha fatto impazzire i numerosi fan degli ‘Incorvassi‘: “Se sei giù tu, sono giù anche io”. Il fratello di Guendalina ha poi confessato di non essere abbastanza forte psicologicamente per affrontare tali offese. “Mi sono accorto di essere la persona meno forte psicologicamente del mondo. Non sopporto di essere additato con qualcosa che non mi appartiene”, ha detto.

La curiosa scelta del sito del GF Vip

Poco dopo, il sito del “Grande Fratello Vip” ha pubblicato il video che mostra il momento di malinconia di Edoardo Tavassi. Tuttavia, la descrizione utilizzata per la clip è stata piuttosto curiosa: si affermava che il concorrente fosse giù per qualcosa che non avrebbe voluto rivelare, attribuendo la sua tristezza ad una causa ignota. In realtà, è noto che Tavassi sta soffrendo a causa degli attacchi subiti da Sonia Bruganelli e del modo in cui è stato trattato durante la puntata.

Insomma, una scelta abbastanza furba. La decisione di descrivere il momento di sconforto di Edoardo Tavassi in maniera ambigua potrebbe essere stata dettata da una certa prudenza da parte dei vertici del programma: probabilmente si vuole evitare di screditare troppo la figura di Sonia Bruganelli e di farla apparire negativa agli occhi del pubblico. L’opinionista, infatti, negli ultimi giorni sta ricevendo numerosi attacchi da parte dei telespettatori, i quali la accusano di essere stata imparziale e di aver utilizzato un linguaggio troppo duro, oltrepassando i limiti del lecito.