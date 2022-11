I piani alti del Grande Fratello Vip 7 pronti a correre ai ripari dopo che il focolaio Covid scoppiato nella Casa più spiata d’Italia ha dimezzato la partecipazione – seppur temporaneamente – dei concorrenti rimasti in gara. Secondo quanto rivela The Pipol Tv, l’emergenza sta spingendo Alfonso Signorini e la sua squadra di autori ad anticipare l’ingresso di altri tre ‘vipponi’. Tali innesti dovrebbero iniziare la loro avventura nel loft di Cinecittà prima delle vacanze di Natale. Di chi si tratta? Di due donne assai note al pubblico italiano e di un uomo.

Il primo nome su cui si sarebbe deciso di puntare è quello di Manuela Villa, romana classe 1966 nonché secondogenita dell’indimenticato Claudio Villa. Al pari del padre, ha intrapreso la carriera da musicista, studiando canto e pianoforte dall’età di cinque anni. Il debutto nel mondo dello spettacolo, dopo alcune esperienze fuori dall’Italia, è arrivato nel 1991 nel corso della trasmissione Piacere Raiuno, dove ha interpretato due canzoni portate al successo dal genitore, Granada ed Un amore così grande.

Per Manuela non sarebbe la prima volta in un reality show. In molti la ricorderanno nel 2007 a L’isola dei famosi 5. Arrivò in fondo al programma e lo stravinse, con il 75% dei voti favorevoli.

Il secondo nome forte è quello di Milena Miconi, già anticipato dal magazine Oggi. Classe 1971, è nata a Roma, come Manuela Villa, ed è un volto arci noto della televisione e del cinema. Fra gli anni 80 e i primi anni 2000 ha preso parte a diversi programmi televisivi, fiction e film, ricoprendo piccoli ruoli.

Inoltre, per diverse stagioni, è stata una delle attrici della fortunata serie tv Don Matteo. Nella fiction ha vestito i panni di Laura Respighi, la brillante ed algida sindaca di Gubbio. Il corteggiamento del GF Vip nei suoi confronti non è questione delle ultime settimane. Già lo scorso anno era stato opzionata, ma poi qualcosa andò storto. Ora sembra tutto apparecchiato.

Insieme a Milena Miconi e a Manuela Villa dovrebbe poi entrare un volto maschile, chiamato a rompere gli equilibri della casa. Nessuna indiscrezione, però, su chi sia l’uomo contattato dal reality show.