L’ora x è finalmente scattata. Questa sera su Canale 5 è andata in onda una delle puntate del Grande Fratello Vip più attese degli ultimi anni. Una serata non facile, come ammesso dallo stesso Alfonso Signorini, ritrovatosi costretto insieme alla produzione a prendere dei pesanti provvedimenti nei confronti di molti dei concorrenti.

Il caos si è scatenato alla luce del tremendo comportamento di molti degli inquilini della casa nei confronti di Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, purtroppo, è stato nei giorni scorsi protagonista di una terribile crisi psicologica, che l’ha visto isolarsi dal gruppo anche a causa di un atteggiamento per molti versi indegno e ai limiti del bullismo da parte di molti membri del cast del GF Vip 7.

La puntata del 3 ottobre si è quindi aperta con un Alfonso Signorini senza parole, che ha aperto la serata mostrando ai concorrenti tutte le loro malefatte degli ultimi giorni, attraverso un lungo e toccante rvm. Nel video i telespettatori hanno assistito anche all’ultimo, tragico confessionale di Marco Bellavia, che in lacrime si era sfogato con la produzione subito prima di uscire.

Tra i personaggi che più si sono dimostrati maligni nei confronti di Bellavia c’erano stati Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich, Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti, Gegia, e Ginevra Lamborghini. A quest’ultima è toccata la sorte peggiore di tutti.

Ginevra Lamborghini è stata infatti la prima squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip. La sorella di Elettra è uscita dalla casa in lacrime, con una crisi di pianto assurda che si è portata fin dentro allo studio di Cinecittà. Per Ciacci, Rossetti, Ferruzzi e Gegia è invece scattato un televoto flash con il quale il pubblico ha deciso chi sarebbe stato l’eliminato della serata. Salvi, invece, Gnocchi e Goich, che pure avevano la loro buona dose di colpe per frasi e atteggiamenti verso Bellavia ai limiti della decenza.

Quanto detto fin’ora ha scatenato un caos non solo dentro la casa, ma anche e soprattutto fuori. Non si contano le reazioni da parte degli utenti del web e, anche, di diversi volti noti dello spettacolo.

Giovanni Ciacci è l’eliminato al televoto flash

Il pubblico sovrano alla fine ha scelto di cacciare Giovanni Ciacci dalla casa come punizione per il bullismo verso Bellavia. Un’eliminazione più che meritata, alla luce delle cattiverie di Ciacci verso l’inquilino. Il gieffino si è reso protagonista di cattiverie continue verso il collega in crisi, senza mai dimostrare un minimo di empatia e comprensione. Come anche detto da Signorini, è stata davvero una brutta pagina di televisione.

Sonia Bruganelli in lacrime

Dopo la tempesta perfetta che ha scosso la casa, Signorini ha chiesto a Pamela Prati di dire la sua, visto che nei giorni scorsi sembrava aver instaurato con Bellavia un rapporto speciale. Le sue parole (sono spuntate anche qui diverse lacrime “da copione”) hanno scatenato un’immediata reazione da parte di Sonia Bruganelli, che si è commossa.

Ecco le frasi della Prati che tanto hanno toccato la sensibilità della moglie di Paolo Bonolis:

“Sento dolore, tanto. Mi dispiace non averlo capito e averlo aiutato. Spero di poterlo vedere fuori da qua, voglio frequentarlo. Mi hanno condizionato, hanno visto che c’era qualcosa e hanno voluto dire la loro!”

Bordate da ogni parte per Ciacci: da Corona a Simona Ventura

La messa in onda del GF Vip di stasera ha scatenato migliaia di reaction sui social, Twitter e Instagram in modo particolare. E il secondo eliminato Giovanni Ciacci è stato vittima degli attacchi più feroci. Contro di lui si sono scagliati anche Simona Ventura, Tina Cipollari e l’immancabile Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha scritto su Instagram un commento al vetriolo ad uno dei recenti post del profilo di Ciacci, di certo il più aggressivo di tutti. Ecco dunque le critiche social più pesanti piombate su Ciacci.