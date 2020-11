In queste ultime ore Stefania Orlando e Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip hanno dato vita a un’accesa lite. Il tutto è accaduto quando la conduttrice ha proposto alla Contessa di farle i capelli. Infastidita dalla proposta della Orlando, che dimostra di essere sempre molto premurosa nei suoi confronti, Patrizia si è lasciata andare a un piccolo sfogo. Di fronte alla forte reazione della De Blanck, Stefania è poi scoppiata a piangere. La conduttrice è apparsa davvero molto delusa dall’atteggiamento di Patrizia, che spesso non trattiene il suo nervosismo. A detta della Orlando, la Contessa avrebbe sempre pronta una parola acida.

Maria Teresa è poi giunta sul posto per capire meglio la situazione e la sua reazione sta alimentando non poche polemiche. Il pubblico ha notato un atteggiamento inaspettato. La Ruta è da sempre amica di Stefania, ma ha stupito tutti allontanandosi proprio nel momento in cui quest’ultima si stava sfogando in lacrime. Maria Teresa si è poi recata da Patrizia e pare non abbia preso le difese di Stefania.

la contessa parlando di stefania ‘chi se la incula, gliel’hai detto a sta stronza?’ io non ne posso più di questa maleducazione è assurdo che le sia permesso di trattare sempre così le persone, ASSURDO.#GFVIP pic.twitter.com/T0MhGe49bo — mar ???? (@adorvmine) November 4, 2020

Il web, in queste ore, sta condividendo il video del dialogo tra la De Blanck e la Ruta, commentando negativamente il tutto e difendendo Stefania. Ed ecco che sceglie di intervenire anche il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi. Quest’ultimo compie un gesto che non può passare inosservato. In particolare, il chitarrista ha ricondiviso su Twitter alcuni tweet, scritti dai fan di Stefania, e non solo. Lui stesso sceglie, in queste ore, di far notare un dettaglio: “Contessa riferita a Stefania: ‘Chi se la in…a sta st…a!'”.

Oltre a ricondividere i commenti scritti contro Patrizia, Simone sceglie di fare un re-tweet di un’opinione negativa fatta nei confronti della Ruta! A quanto pare, il marito di Stefania pare essere certo del fatto che Maria Teresa stia mostrando una doppia faccia alla Orlando. Viene fatto notare che la Orlando ha sempre consolato e sostenuto Maria Teresa nei momenti difficili. Ora, però, quando è Stefania ad aver bisogno del suo aiuto, la Ruta avrebbe preferito scherzato e ridere con la Contessa. “Starà cadendo qualche maschera?” Questa è una parte del commento ricondiviso da Simone sul social.

Attualmente la reazione della Ruta ha proprio diviso il web!