GF Vip Sossio e Teresanna, commozione e pace: s’accende la ‘lampadina’

GF Vip Sossio e Teresanna Pugliese, pace commuovente. Aruta si espone davanti a tutti: s’accende la ‘lampadina’ nella Casa

Finalmente s’è accesa la cosiddetta ‘lampadina’ nella Casa del Grande Fratello Vip. E luce fu, anzi: e pace fu! Teresanna Pugliese e Sossio Aruta, nelle scorse ore, si sono finalmente abbracciati. Il gesto distensivo è giunto dopo un momento di raccoglimento nel giardino della dimora. Momento capitanato da Fabio Testi che, come spesso accaduto in questi giorni, si è fatto portavoce di tutti gli inquilini e ha tenuto a ringraziare i medici e tutte le persone che in questi giorni sono in prima linea per tentare di far rientrare l’emergenza del coronavirus in Italia. Tutti i concorrenti si sono riuniti in cerchio in giardino e dopo le parole di Testi, sono arrivate le scuse di Aruta rivolte all’ex tronista di Uomini e Donne. Proprio quello di cui c’era bisogno, anche a livello d’immagine.

L’abbraccio al GF Vip tra Sossio e Teresanna

“Ancora una volta un grande applauso a questi eroi, che sono gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri. E a tutti quelli che si adoperano finché questo maledetto morbo finisca in fretta. Quelli che alleviano le pene di quelli che soffrono. Facciamo a loro un grande applauso. Grazie, grazie di tutto”. Così Fabio Testi ha ricordato il lavoro coraggioso del personale sanitario. Poi ha preso parola Sossio: “Siccome quello che sta succedendo fuori credo che sia gravissimo, tutte quelle cavolate che succedono qua dentro sono delle sciocchezze a confronto. E siccome, magari, non avrò più la possibilità di farlo, voglio farlo adesso davanti a tutti: chiedo scusa a Teresanna se ho alzato la voce.” L’ex tronista è corsa ad abbracciare Aruta, con il quale ha avuto una furibonda lite nei giorni scorsi. Situazione che ha anche acceso gli animi fuori dalla Casa.

Anche Fernanda Lessa chiede scusa

Anche Fernanda Lessa è intervenuta. “Scusatemi tutti per i miei scleri mattutini”, ha dichiarato la brasiliana. “Non c’è bisogno delle scuse”, ha risposto paternamente Fabio Testi. Finalmente segnali distensivi dalla Casa del GF Vip.