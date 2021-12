GF Vip, Sophie: “Gianmaria rosica per Basciano”, ma le sfugge qualcosa

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6 ha portato degli strascichi, come sempre. Il diverbio più acceso c’è stato tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi a causa delle nomination. Il nuovo arrivato non ha preso bene il fatto che l’altro abbia girato la carta con la sua faccia in Super Led e appena ha potuto lo ha attaccato con paroloni forse esagerati, visto il contesto. Si conoscono da pochi giorni, si frequentano nella Casa da ancora meno e Basciano pare si senta tradito nel profondo per una nomination. Eppure Gianmaria è stato chiaro: il confronto che hanno avuto due giorni fa è stato bello e per lui ha rappresentato un inizio, ma in quel momento era l’unica persona che poteva nominare a quel tavolo.

Insomma, il confronto tra Basciano e Gianmaria in sauna è arrivato a ridosso della puntata e sebbene sia stato un inizio di un rapporto era passato appena un giorno. Di rapporto, insomma, ieri sera ancora non si poteva parlare. Alessandro non l’ha presa bene, per lui era l’inizio di un’amicizia a quanto pare visto che ha aggredito Antinolfi dicendogliene di tutti i colori. Gianmaria ha provato più volte a spiegare la sua nomination, sottolineando che si trattava appunto solo di una nomination. Inoltre siccome ci sono i preferiti della Casa e delle opinioniste il cerchio è ristretto, considerando anche che ogni concorrente ha le sue preferenze. Scegliere tra pochi non è semplice e di sicuro non si può fare una colpa a Gianmaria per aver nominato Basciano, visto che hanno avuto un contatto ravvicinato solo la sera prima.

Non la pensano così né Alessandro né Sophie Codegoni, che si sente al centro di un triangolo che però non esiste più. Stando ai commenti su Twitter, pare che stanotte Sophie abbia detto che Gianmaria avrebbe nominato Basciano perché “rosica”. Un rosicare dovuto a lei, è chiaro, che sta preferendo Basciano. In realtà qualcosa sta sfuggendo a Sophie, e non solo a lei: è stato Gianmaria a chiudere con Sophie, non il contrario. Antinolfi l’ha presa da parte qualche giorno fa e le ha detto chiaro e tondo di prendere due strade separate. Perché mai dovrebbe rosicare, allora, se è stato lui a chiudere?

Questo dettaglio è sfuggito anche al conduttore: ieri sera Alfonso Signorini si è sempre rivolto a Sophie come se fosse stata lei a lasciare Gianmaria. Nessuno lo ha corretto e lei, forse, si è fatta forza del fatto che sia passata questa versione agli occhi del pubblico. Gianmaria vedrà i video in cui Sophie dice che lui sta rosicando per lei? I suoi fan lo sperano.

Gianmaria ha spiegato bene che ha nominato Alessandro perché ad oggi non hanno avuto rapporti ma sophie e il fidanzato continuano a dire che lo ha nominato perché rosica!!! Ma quanto è brutta la convinzione ????????????????#gfvip — Anchemenopara ???????? (@anchemenopara) December 28, 2021

Giacomo e sophie stanno dicendo che Gianmaria ha nominato Alessandro perché rosica? #gfvip — saggioilmatto ???? (@saggioilmatto) December 28, 2021

Sophie su Gianmaria: la motivazione è falsa, ha nominato Alessandro perchè rosica per me#Gfvip — Lord Ruthven (@lordruthven74) December 28, 2021