GF Vip, sono tre i nuovi ingressi: c’è anche un volto noto di Forum

Il cast del GF Vip 6 si rinnova. Dopo il tanto chiacchierato ingresso di Delia Duran sono addirittura tre i nuovi concorrenti pronti a farsi spazio nella Casa più spiata d’Italia. Non sarà quindi solo Gianluca Costantino a varcare la porta rossa. Ecco chi sono gli altri due nuovi gieffini e quando si stabiliranno nel loft di Cinecittà.

Secondo quanto riportato da TVBlog, i due nuovi Vipponi sono Edoardo Donnamaria e Antonio Medugno. Il primo, Edoardo, è nato a Roma 29 anni fa. Laureatosi in Giurisprudenza nel 2018, è un personaggio già noto al pubblico per aver partecipato in qualità di collaboratore di Barbara Palombelli a Forum dopo essersi fatto notare sul web grazie alla sua attività come blogger. Per conto del programma di Canale 5 Edoardo gestisce anche una pagina Instagram, “Extra Forum”, dove commenta le varie vicende dello show e intervista i protagonisti. Nel 2021 ha debuttato come speaker per RTL e Radio Zeta. Edoardo è anche un cantante provetto che si firma con lo pseudonimo “Drojette”. Secondo alcuni gossip a quanto pare il 29enne avrebbe frequentato, qualche tempo fa, Micol, la sorella di Clizia Incorvaia, fidanzata del suo collega di Forum Paolo Ciavarro.

Il secondo nuovo Vippone, Medugno, è napoletano, ha 23 anni e di professione fa il modello. Antonio è molto noto al pubblico di Tik Tok, tanto da figurare nei primi 50 tik toker maschili più seguiti nel nostro Paese. Medugno conta più di 3 milioni di followers nella piattaforma. Il 23enne ha lavorato con brand del calibro di Moschino e Richmond.

Solo ieri è stato annunciato l’ingresso in Casa di un altro personaggio maschile, Gianluca Costantino. Anche quest’ultimo, che sarà accolto dal suo amico Alessandro Basciano, fa il modello. Appassionato di fitness, è stato il volto della campagna di intimo di DSquared2.

I tre nuovi Vipponi, il cui ingresso è previsto per la prossima settimana, attutiranno l’uscita di Manuel Bortuzzo dalla Casa più spiata d’Italia. Il nuotatore, come ha già d’altronde comunicato, lascerà il gioco a breve, forse proprio durante la puntata di domani 24 gennaio 2022. L’addio è dovuto a problemi personali e di salute.

I tre nuovi concorrenti, dotati di carisma e fisico statuario, faranno sicuramente girare la testa al pubblico femminile. Resta da vedere cosa cambieranno nelle dinamiche della Casa e se si lanceranno in qualche avventura amorosa. Purtroppo è difficile per buona parte del pubblico fare previsioni: i tre nuovi concorrenti non godono di molta notorietà. Anzi, in molti hanno fatto notare che più che Vip si tratta di personaggi leggermente popolari che cercano di diventare tali.