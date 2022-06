Manila Nazzaro a ruota libera. La conduttrice radiofonica, tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6, in questo momento si trova ai Caraibi dove sta trascorrendo dei giorni di relax con i figli e il compagno Lorenzo Amoruso. Raggiunta da Chi Magazine, ha spiegato che ha deciso di non sposarsi più. Al momento, quindi, non c’è all’orizzonte alcun matrimonio. Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, la showgirl e l’ex calciatore avevano in progetto di convolare a nozze. Ora le priorità sono cambiate.

La Nazzaro ha anche fatto sapere di aver seguito con curiosità le ultime vicende relative alla scelta delle opinioniste del GF Vip 7, in partenza il prossimo settembre: confermata Sonia Bruganelli, fatta fuori invece Adriana Volpe (si mormora che al suo posto possa subentrare Orietta Berti). L’ex Miss Italia ha parlato anche di questa questione con il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Capitolo opinioniste GF Vip: laddove glielo chiedessero, lei accetterebbe? “Sarò sincera: non sono cinica. Ho letto che Sonia Bruganelli lo rifarà. Sono stata ospite della sua trasmissione I libri di Sonia e ho scoperto anche la sua parte dolce. Lei è perfetta”. Niente da fare invece per la Volpe, che non è riuscita a strappare la riconferma: “Mi spiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pa….e. Io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica“.

Sempre restando in tema di GF Vip 6, ha ribadito che secondo lei doveva vincere Aldo Montano, “un ragazzo d’oro” che ha dovuto andarsene dalla Casa “per motivi personali. Avrebbe vinto”.

Manila Nazzaro: “Non ci giriamo intorno, non è aria di matrimonio”

Nell’estate 2021 pareva che lei e Lorenzo fossero proiettati verso le nozze. Sembrava che addirittura fosse già stata scelta la location per i festeggiamenti, ossia la tenuta dell’ex calciatore a Firenze. L’argomento è stato messo in stand by dalla coppia e non è nemmeno detto che sarà ‘riattivato’ in futuro:

“Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”.

Manila Nazzaro: “Ecco con chi mi sento del GF Vip 6”

Tornando al Grande Fratello Vip 6 e ai suoi ex compagni di viaggio, ha raccontato di sentirsi frequentemente con l’amica Miriana Trevisan e con Aldo Montano. Inoltre ha spiegato di essere stata vicina a Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè quando la relazione con Manuel Bortuzzo è giunta al capolinea. Parole tutt’altro che tenere invece per Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Con la soprano veneta, nei primi mesi del reality show, strinse un legame di amicizia che pareva solidissimo. Peccato che poi si sia sfilacciato, con tanto di accuse reciproche: