GF Vip Sonia Lorenzini: vacanza unica, tutti i dettagli e gli imprevisti

L’ex gieffina ha dato inizio a delle vacanze alternative on the road con un furgoncino appositamente riadattato

Sonia Lorenzini, una delle ‘vippone’ di Alfonso Signori nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a far parlare di sé per aver intrapreso una vacanza davvero unica. Un’esperienza, la sua, che ha immortalato in alcuni post e Stories condivise poi sul suo account ufficiale Instagram.

L’ex protagonista del GFVip ha deciso di acquistare un van, che è stato sottoposto ad un restyling molto accurato. Sonia però non si è solo limitata a rifare il look al mezzo, ma ha anche provveduto a dargli un nome: Alberto. La Lorenzini ha quindi rotto gli schemi e proposto quindi ai suoi numerosi follower una sorta di travel adventure reality. Di cui sarà protagonista, insieme alla sua adorata cagnolina Mia.

La scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne non solo è piaciuta, ma ha catalizzato l’attenzione di numerosi utenti social. Dove sarà oggi Sonia? Cosa starà facendo? Queste sono alcune delle domande che alcuni suoi follower si fanno e sono anche in tanti a seguire passo passo il suo percorso.

In una delle più recenti Instagram stories, l’ex tronista ha rivelato che uno dei suoi sogni nel cassetto è sempre stato quello di fare un viaggio con un furgoncino. La Lorenzini ha iniziato il suo percorso senza avere un tragitto preciso da seguire.

L’ex gieffina sta infatti coinvolgendo molto i suoi fan, chiedendo loro suggerimenti su dove andare e quali posti visitare. Location che però siano disposte ad ospitare anche la sua adorata cagnolina. In una Instagram Stories Sonia ha fatto una rivelazione particolare.

L’ex tronista di Maria De Filippi, infatti, ha rivelato che questo viaggio non doveva farlo da sola, al suo fianco “doveva esserci un’altra persona“. Purtroppo le cose nella vita non vanno sempre come si vuole che vadano, ma non bisogna mai abbattersi.

“Non mi sarei mai e poi mai potuta perdere questo tipo di esperienza” ha rivelato Sonia, dopo aver detto che ha aspettato nove mesi per avere il suo ‘Alberto’. Nei prossimi giorni a Sonia si unirà anche un’altra persona. Poi continuerà da sola.

Sonia ha ammesso che quando ha iniziato questo viaggio era parecchio preoccupata di quello che potrebbe capitare lungo il percorso. Ma è fiduciosa per la buona riuscita di questa sua nuova ed emozionante esperienza.