GF Vip Soleil, Raffaella Mennoia: “Machiavellica, vi racconto il suo provino”

Soleil Sorge è senza dubbio la protagonista assoluta della sesta edizione del GF Vip 6. L’influencer italoamericana si sta facendo conoscere al grande pubblico per la sua schiettezza e risolutezza, soprattutto nel contesto del teatrino con Delia Duran e Alex Belli. Ma com’è diventata “Vippona”? Com’è riuscita a sfondare e ad ottenere le sue prime esperienze televisive? A questo proposito parla Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, dove la Sorge ha avuto il ruolo di corteggiatrice.

Raffaella Mennoia, autrice di tutti i programmi di Maria De Filippi, ha parlato ai microfoni di OGGI a proposito dei primi passi mossi da Soleil Sorge nel mondo dello spettacolo. La 47enne è stata proprio la fautrice del suo successo, colei che l’ha scelta per partecipare al dating show. La Mennoia ricorda ancora il provino che ha affrontato la Sorge nel lontano 2016, a soli 21 anni:

“Avrò fatto migliaia di provini ma il suo me lo ricordo bene. Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su sé stessa. Pensai all’istante: povero tronista, questa se lo cucinerà all’istante”.

Pensandoci a posteriori la Mennoia ci aveva visto lungo. Effettivamente Soleil fu scelta dal tronista Luca Onestini, da lei poi piantato in asso in diretta televisiva solo quattro mesi dopo, mentre lui era chiuso nella Casa del GF Vip. Insomma, la Sorge, la cui relazione fatta di “chimica artistica” con Alex Belli ha fatto scalpore, non è nuova in quanto a scandali. La Mennoia ha proseguito ricordando la prima esterna a Uomini e Donne di Soleil e Onestini.

“Portò Luca a fare una sessione di kundalini yoga. Le posizioni erano così spinte che avrebbero messo in imbarazzo chiunque”.

Secondo l’autrice Soleil non recita un personaggio, anzi. La 27enne è davvero sé stessa davanti alle telecamere del GF Vip.

“Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei”.

La Mennoia ha usato particolari aggettivi per descrivere il carattere dell’italoamericana, senza nascondere di nutrire una certa simpatia nei suoi confronti. Secondo la 47enne non è lei quella da condannare nel triangolo che vede protagonisti insieme a lei Delia Duran e Alex Belli. Anzi, chi dovrebbe essere giudicato, a suo avviso, è proprio l’attore di CentoVetrine che a breve rientrerà nella Casa più spiata d’Italia e conviverà con entrambe le donne.

“Machiavellica, certo, e la morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte, e usa una strategia in un gioco di strategia. tutti danno la colpa a lei, ma è Alex Belli quello impegnato”.

Una cosa è certa: la telenovela tra Sorge Belli e Duran sta tenendo banco, nel bene e nel male, al GF Vip. La loro “storyline” ha contribuito a rialzare gli ascolti, abbastanza fiacchi all’inizio, della sesta edizione del GF Vip. Ascolti che probabilmente vedranno un’impennata dopo l’ingresso di Belli in Casa e la reazione dell’ex corteggiatrice e della venezuelana.