GF Vip, Soleil pazza d’amore: le confessioni a Belli e la reazione dell’attore

Soleil Sorgé, a quanto pare, è innamorata persa. La splendida ragazza ha raccontato al collega e inquilino del Grande Fratello Vip Alex Belli del ragazzo di cui si sta innamorando con grande trasporto.

Insieme ad Alex Belli, Soleil Sorgé si è presa qualche momento di intimità in giardino. Qui, lontana dagli altri colleghi per non far emergere gossip spiccioli da parte loro, si è espressa a cuore aperto nei confronti di una persona che la sta emozionando come poche altre al mondo, oggi.

Non avevo avuto il minimo sentore che potesse essere una persona con cui volevo condividere la mia vita. […]Lui sa già tutto di me in generale. Quando ho avuto questo sentore che questa persona mi piaceva veramente mi sono detta “Ok ti voglio dare tutto, così se ti piaccio bene, altrimenti niente. Prendimi come sono o altrimenti non ci dobbiamo neanche prendere”.

Alex Belli si è messo all’ascolto della ragazza con grande interesse e empatia, sottolineando quanto la sua compagna, Delia, sia importante per lui e soprattutto matura. “Oggi quello che sono è anche e soprattutto grazie a lei” ha aggiunto Belli.

Grande Fratello VIP: il drone è per Soleil?

Quanto raccontato da Soleil ad Alex Belli nasce da una situazione specifica. Nelle scorse ore, nella casa è atterrato un drone che ha messo in agitazione i concorrenti. Qualcuno ha infatti pensato che il messaggio contenuto nella busta consegnata fosse destinato a Manila Nazzaro, che ha visto il suo compagno Lorenzo soltanto in video, senza avere ancora avuto la possibilità di parlargli guardandolo negli occhi come si augura il mittente del misterioso messaggio. Altri invece si sono convinti che il messaggio sia stato lasciato dal padre di Nicola Pisu, alla ricerca di un chiarimento con suo figlio con il quale da tempo ha un rapporto molto distaccato.

Soleil, invece, che oggi molto innamorata, pensa che dietro al messaggio ci sia una persona a cui sta battendo il cuore. “Secondo me è una persona amata da qualcuno lì dentro, l’altra metà di qualcuno” ha detto Soleil, che per tutte le ore successive ha continuato a fare supposizioni.

Giucas Casella, invece, si è convinto che sia proprio Soleil la destinataria del messaggio. Lei però non si è dimostrata molto convinta della cosa, e ha sottolineato che il suo “lui” non verrebbe mai nella casa. Quando Manila si è dimostrata dubbiosa, in quanto non era a conoscenza del flirt di Soleil, il mago le ha voluto aprire la mente con una frase laconica: “Il suo cuore è occupato! Glielo vuoi dire o no?”,