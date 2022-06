GF Vip, Soleil lancia una frecciatina a Manuel Bortuzzo: c’entra Clarissa

Tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo, inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6, non corre buon sangue. I due Vipponi hanno dimostrato di non vedersi di buon occhio soprattutto nelle fasi finali del reality show, quando hanno iniziato a nominarsi a vicenda. Oggi, a distanza di mesi dalla fine dell’avventura nella Casa di Cinecittà, l’italoamericana non si è tirata indietro dal lanciare una frecciatina al veleno contro il nuotatore. Ecco cosa ha detto e perché.

Soleil Sorge ha punzecchiato Manuel Bortuzzo. Lo ha fatto attraverso un tweet pubblicato nel pomeriggio di oggi, 5 giugno 2022. L’influencer 27enne ha ricondiviso un articolo di Biccy a proposito del nuotatore commentando così: “Utilizza più amore e meno odio” cit —Le ipocrisie invecchiate male”.

“Utilizza più amore e meno odio” cit ???? —Le ipocrisie invecchiate male ✈️ https://t.co/PXMRVV6Cuu — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) June 5, 2022

Per capire il senso della frecciatina bisogna avere chiaro il contesto. L’articolo in questione ha come oggetto le parole di Bortuzzo, che ha commentato il polverone che si è alzato su un’altra Vippona del GF Vip 6, Clarissa Selassiè. Quest’ultima, di recente, è stata criticata in quanto ha cancellato all’ultimo minuto un’intervista a Radio Radio, all’interno della trasmissione condotta da Giada Di Miceli “Non succederà più”.

L’ex di sua sorella, Lulù Selassiè, ospite dello stesso programma radiofonico, ha detto la sua sulla faccenda. Il 23enne ha cercato di sottolineare quanto, a detta sua, quello di Clarissa sia stato un comportamento sbagliato che lui non terrebbe mai. “Sono spontaneo, non ti avrei mai chiesto le domande prima”, ha detto alla De Miceli.

L’articolo di Biccy che ha riportato queste parole è quello che la Sorge ha ricondiviso su Twitter. La 27enne è entrata a gamba tesa nella questione condannando il nuotatore per aver lanciato questa frecciatina alla Selassiè. Ciò che rende il tutto più velenoso è la cura con cui la gieffina ha scelto, sarcasticamente, le parole da usare. “Utilizza più amore e meno odio”, infatti, è una frase che Bortuzzo le aveva rivolto all’interno della Casa. Il 23enne, in occasione di una nomination palese, aveva dato proprio questo consiglio all’influencer.

A quanto pare quest’ultima se l’è legata al dito e ha deciso di rispolverare queste parole, riproponendole contro il nuotatore. Secondo Soleil, infatti, Manuel ha predicato bene e ha razzolato male, in quanto è lui il primo che sparge odio. Arriverà una replica da parte dell’ex di Lulù? Staremo a vedere.