GF Vip, Clarissa boicotta l’intervista. Ira della conduttrice: “Manco Belen”

Capricci da vip, anche se, a dirla tutta, di vip c’è ben poco: Clarissa Selassiè, che ha guadagnato un poco di popolarità televisiva partecipando assieme alle sorelle Lucrezia (Lulù) e Jessica al Grande Fratello Vip 6, avrebbe boicottato un’intervista radiofonica programmata. La giovane, nel tardo pomeriggio di sabato 28 maggio, avrebbe dovuto intervenire a Radio Radio, nella trasmissione condotta da Giada Di Miceli, “Non succederà più”. Qualcosa è però andato storto e l’intervista è saltata all’ultimo. La speaker Di Miceli non ha preso affatto bene il modus operandi di Clarissa, sfogandosi con toni duri e spiegando il motivo del forfait.

Cosa è accaduto di preciso? Perché la Selassiè ha rifilato un due di picche? Giada Di Miceli, in diretta radiofonica, ha raccontato che la principessa ha confermato e sottoscritto con un suo redattore l’intervista. Gli accordi, ha narrato sempre la speaker, sono testimoniati da telefonate e messaggi. Insomma, tutto pareva che fosse stato apparecchiato. E invece della Selassiè non c’è stata traccia a “Non succederà più”. “Succede che proprio qualche minuto fa ci dice che non ci sarà”, ha esordito la speaker che, con il dente avvelenato, ha aggiunto:

“Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli, chiarendo alcuni punti. Raramente succede che non si risolva come si deve risolvere. Succede che lei qualche minuto fa ci dice che non ci sarà. Al che chiediamo come mai e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande”.

Dunque, Clarissa avrebbe voluto preventivamente essere messa a conoscenza dei quesiti che avrebbe dovuto affrontare. Tale pratica è assai diffusa, purtroppo, anche se sarebbe opportuno che i personaggi non concordassero con i giornalisti le domande prima delle interviste. Il fatto è che, solitamente, le interviste concordate riguardano temi più complessi e personaggi più importanti, quali politici, imprenditori o personalità controverse. Non certo delle ragazze che hanno preso parte al GF Vip. E infatti, Giada Di Miceli non le ha mandate a dire alla Selassiè:

“Io non so cosa dirvi perché le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire gli argomenti che tratteremo, ma credo che le domande manco Belen Rodriguez le chieda”.

La speaker ha infine chiuso la vicenda con un saluto lapidario rivolto alla principessa che non sarà mai più inserita tra gli ospiti di “Non succederà più”: “Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grande in bocca al lupo, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà. Grazie Clarissa”.

Al momento, sulla questione, l’ex gieffina non si è pronunciata, optando per il silenzio. Laddove la versione della Di Miceli fosse confermata, l’atteggiamento della Selassiè potrebbe tranquillamente essere classificato come un capriccio da star. Il punto è che di “star”, in tutta la vicenda, sembra non esserci alcunché.