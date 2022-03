GF Vip Soleil fiume su Zorzi e Salemi, ma ‘Tommy’ la stronca: ecco perché

Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita ‘extra Casa più spiata d’Italia’, parlando di alcuni suoi famosi colleghi influencer. In particolare ha disquisito ampiamente di Tommaso Zorzi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, avendo parole al miele per tutti e tre. L’italoamericana ha sottolineato che con le suddette star del web è legata da un’amicizia. Qualcosa, però, sembra non tornare. Va bene che in un mondo tutto “like”, “power”, “game” e teatrini televisivi campati in aria vale tutto e tutti si chiamano “My friend”, “Amica/o artistica”, etc. etc. Però, almeno per quel che riguarda Zorzi, tutta questa amicizia pare non esserci. Motivo? Il vincitore del GF Vip 5 non ha per nulla avuto pensieri carini per l’ex volto di Uomini e Donne, anzi…

Si proceda con ordine: Soleil si è ritrovata a confidarsi con Giucas Casella, planando sull’argomento “colleghi” e ricordando il percorso professionale fatto da Zorzi, Giulia e Pierpaolo una volta usciti dalla Casa più spiata d’Italia. “A me piacerebbe tanto arrivare in finale – ha esordito Soleil -, tra gli ultimi che poi spengono le luci della casa. Sarebbe la chiusura di un cerchio per me. Un anno fa l’hanno fatto Tommaso e Pier, poi ha vinto Tommy, che è stato un grande e ha fatto tanto qui dentro”.

Sempre in riferimento a ‘Tommy’, ha aggiunto: “Lui è simpaticissimo, è un ragazzo super in gamba, con una grossa cultura, sa parlare bene è simpatico, divertente, intelligente e schietto. Tommaso era una costante d’intrattenimento. Si merita tutto il successo che ha. Lui prima del GF lavorava tanto sui social e faceva delle cose in tv, dopo è esploso il successo. Pensa che appena uscito ha fatto l’opinionista de L’Isola e anche altri progetti interessanti. Extra tv ha creato un marchio di giochi per adulti troppo belli e anche altri marchi che poi ha sponsorizzato. Devo dire che è bravissimo anche in questo a pensare cosa può funzionare”.

Dopodiché Soleil è passata al capitolo “Prelemi“. Pure per Giulia e Pierpaolo, oggi fidanzati e felici (si conobbero proprio all’interno delle mura della dimora di Cinecittà circa un anno fa), ha avuto pensieri zuccherosi: “Poi c’era Pierpaolo Pretelli, lui è un buono, un ragazzo davvero d’oro, super educato. Lui sta con una mia carissima amica, Giulia Salemi, lei è un tesoro. Anche lei sta lavorando tanto e sono così felice per lei. Pensavo che anche lei arrivasse in finale“. Infine un paio di dolci paroline per l’amica del cuor, anch’ella ex gieffina vip della scorsa edizione: “Poi vabbè il mio cuore è di Dayane, lei è stupenda, la mia migliore amica”.

Grande Fratello Vip, cosa pensa Tommaso Zorzi di Soleil

E Zorzi? Ricambia la stima che Soleil ha nei suoi confronti? Teoricamente, tra amici, dovrebbe esserci reciprocità di sentimenti. In questo caso, però, pare esserci un qualcosa di asimmetrico. Pochi giorni fa, al culmine del teatrino ‘triangoloso’ tra Sorge, Delia Duran e Alex Belli, così si pronunciava l’influencer:

“Soleil? Dove sono io adesso c’è sole, per fortuna non c’è Soleil. Anche quelle robe lì. Io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche avere un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c… tutti quelli che ti permettono di essere lì, lo trovo davvero becero. Voglio vedere fino a che punto arrivano”.

Insomma, non proprio un’opinione carina, per usare un eufemismo. Zorzi poi ha rincarato ulteriormente la dose, arrivando persino a dire che se si fosse trovato nella Casa con Soleil, probabilmente, sarebbe stato squalificato in quanto non sarebbe stato in grado di trattenersi innanzi a certi suoi atteggiamenti:

“La cosa che più mi preoccupava era trovarmi davanti ad una Soleil. Perché io sono sicuro che… Diciamo che la diplomazia non mi appartiene. Quindi se fossi stato con lei, non ce l’avrei potuta fare. Perché se veramente ci fosse stata una Soleil… Che poi io l’ho conosciuta nella vita e non credevo essere così e ci sono delle volte che mi sono detto ‘io se fossi stato lì mi avrebbero espulso’. Perché a quel punto te le dico tutto e ti dico quello che penso”.

Evidentemente Zorzi ha stroncato Soleil ritenendo il suo percorso ben diverso rispetto a quello che lui fece nella Casa più spiata d’Italia. E in effetti le diversità sono tante e profonde: Tommaso ha sì avuto qualche scontro al GF Vip, ma ha saputo intrattenere grazie al suo talento da showman e non con gossip ridicoli e surreali creati ad hoc.

GF Vip, cosa pensa Giulia Salemi di Soleil

Di recente, sull’italoamericana, ha detto la sua anche Giulia Salemi che è stata un po’ più morbida rispetto a quanto esternato da Zorzi: