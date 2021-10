GF Vip Soleil e Belli, frasi pesanti su Gianmaria: caos, Davide si dissocia

Sorge e Alex duri su Antinolfi, Silvestri non concorda: “Così no, io mi dissocio”

Soleil Sorge e Alex Belli sono tornati a tuonare su Gianmaria Antinolfi. Dopo che nei giorni scorsi l’ex corteggiatrice ha rivolto parole al limite nei confronti del campano (lo staff dell’imprenditore, sui social, ha chiesto addirittura al GF Vip di prendere provvedimenti), ieri l’attore emiliano e l’italo-americana hanno di nuovo graffiato. Presente alla conversazione anche Davide Silvestri che, udite le uscite dei suoi due compagni di avventura, ha precisato il suo disappunto, arrivando a dissociarsi da quanto ascoltato.

Sabato sera, dopo cena, Belli, Silvestri e Sorge si sono appartati, criticando l’atteggiamento di Gianmaria che continua a corteggiare Sophie Codegoni, nonostante questa gli abbia di recente fatto capire di non voler approfondire la conoscenza. Nella fattispecie Antinolfi ha lasciato dei post-it sul letto di Sophie, la quale ha criticato ampiamente il gesto romantico. Più fatti e meno parole, il succo del discorso dell’ex tronista. L’imprenditore, con la coda tra le gambe, ha sostenuto che il suo voleva soltanto essere un pensiero dolce e nulla più.

Nel commentare la vicenda, Soleil, Davide e Alex hanno concordato nel dire che Gianmaria sia da smascherare perché i suoi atteggiamenti non sarebbero dettati dalla spontaneità bensì da una vena strategica ben precisa. A un certo punto, però, Silvestri ha tenuto a sottolineare il proprio dissenso per alcune battute che si sono scambiati Sorge e Belli.

“Questa roba del letto era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh, fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine… oh fidati è da American Psycho”, ha bisbigliato Alex. “Con me si presentava sotto casa”, la chiosa di Soleil. Frasi che non sono piaciute a Silvestri: “No ragazzi, sta roba qua no, così state esagerando. Io mi dissocio“. Alex, però, ha ribadito quanto detto, con convinzione. “Mi dissocio”, ha ripetuto a sua volta Davide.

Sulla questione è intervenuta anche la famiglia di Gianmaria che non ha escluso l’ipotesi di percorrere le vie legali. Questo il comunicato diffuso sui social:

“Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona! Seguiamo con attenzione le vicende che in questi giorni si stanno susseguendo. Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente. Ma, ad ogni modo, sarà Gianmaria una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio. Vi ringraziamo del vostro supporto. La famiglia

Soleil e le precedenti frasi ‘limite’ rivolte a Gianmaria

Solo pochi giorni fa Soleil aveva rivolto ad Antinolfi altre esternazioni al vetriolo. “Si arrampica come le tarantole quello, come gli scarafaggi, che gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano. Ovviamente sto scherzando”, aveva sibilato l’italo-americana. Anche in quel frangente c’era Silvestri ad ascoltare. E pure in quel caso riprese la giovane: “Non esagerare”.

Per tale episodio, lo staff che gestisce i profili social di Antinolfi ha chiesto al Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti nei confronti di Sorge: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che il GF prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti. Davide si è reso conto e ha aggiunto “Non esagerare””. A concordare con lo staff di ‘Gianma’ anche Ainett Stephens, da poco eliminata dal gioco. La ‘Gatta nera’ ha lasciato trapelare il suo pensiero commentando il post che ha chiesto al GF di intervenire.

“Ancora una volta diranno che non ha fatto apposta o che stava scherzando, ma vogliamo capire o no che le parole hanno un peso che non ci si può ogni volta nascondere dietro alla scusante dello scherzo. Non confondiamo la maleducazione e la mancanza di rispetto con la schiettezza”, ha chiosato Ainett