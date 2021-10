Alex Belli e Soleil sempre più vicini al GF Vip: Delia Duran ora vacilla

Alex Belli e Soleil Sorge sono tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip. L‘attore emiliano e l’influencer nata a Los Angeles non hanno mai nascosto di essere attratti l’uno dall’altra. In molti, però, si sono chiesti se la loro sia semplice amicizia o c’è dell’altro. Alex, al contrario di Soleil, è ufficialmente impegnato. Belli è sposato da pochi mesi con la modella venezuelana Delia Duran. Ecco le reazioni della moglie dell’attore all’ambigua vicinanza tra lui e la Sorge.

Dopo settimane in cui non si parla d’altro che dell’evidente attrazione tra suo marito e la 27enne, Delia Duran ha sbottato. La venezuelana ha usato Instagram per esprimere i suoi pensieri. Qualche ora fa, sia su una storia sia su un post, la moglie di Alex Belli ha scritto una secca frase: “A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio“. I followers della 33enne pensano che si tratti di una vera e propria frecciatina diretta al marito e a Soleil .“Il male” che preoccupa Delia sembrerebbe essere proprio la situazione ambigua creatasi tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Inoltre Delia Duran è stata presa in causa, proprio da Soleil, come possibile autrice di un misterioso messaggio anonimo arrivato ieri sera nel giardino della Casa attraverso un drone. Nel biglietto ricevuto dagli inquilini c’era scritto “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi!”.

Alex Belli, che lo ha raccolto, ha subito notato che si tratta di parole così generiche che potrebbero essere rivolte a chiunque. Soleil, dal canto suo, ha subito pensato che il destinatario avrebbe potuto proprio essere Alex.

Secondo l’influencer la moglie dell’attore avrebbe così espresso la voglia di incontrarlo. Altri gieffini hanno provato a fare altre ipotesi, pensando ad un/a probabile ex di un inquilino della casa. D’altronde, nella storia Instagram da lei pubblicata, Delia parla di “silenzio”. Ciò suggerirebbe che non sia lei l’autrice del criptico testo. Tuttora non si conosce la verità, che potrebbe essere svelata durante la puntata di stasera del GF Vip.

Delia, finora, si era detta abbastanza tranquilla e fiduciosa del marito, parlando di attrazione esclusivamente mentale tra lui e l’italoamericana. Anche dopo il bacio appassionato che i due si sono scambiati in seguito al gioco “Kiss and Freeze” Delia sembrava non sospettare un eventuale tradimento. Tuttavia le sue sicurezze sembra che si stiano per frantumare, tanto da sentire il bisogno di commentare la vicenda su Instagram. Alcune voci affermano che è solo questione di tempo prima che la Duran entri in modo permanente nella Casa. La stessa modella ha espresso di recente la volontà di incontrare il marito, anche solo per una notte.