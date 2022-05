GF Vip, Soleil e Alex: situazione triste e imbarazzante, altre accuse pesanti

Amici per la vita, “chimica artistica”, rapporto speciale e altre funamboliche definizioni: all’interno della Casa del Grande Fratello Vip Alex Belli e Soleil Sorge erano inseparabili e complici, si promettevano con frasi a effetto sostegno e supporto forever. Tutto poi si è sciolto come neve al sole ed è finita a pesci in faccia e scambi di battute al vetriolo. Qualcuno ha pensato che a mente fredda l’italoamericana e il fotografo avrebbero poi chiarito, lasciandosi alle spalle gli attriti. Non è accaduto nulla di tutto questo. A testimonianza di ciò, nelle scorse ore, i due si sono trovati di nuovo protagonisti di un botta e risposta infuocato, in cui sono tornati ad accusarsi.

La tensione tra i due ex gieffini vip è risalita dopo che Soleil, intervistata dal magazine Chi, parlando di sua madre che ha in più frangenti attaccato Belli, ha dichiarato: “In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna“.

Esternazioni che non sono affatto piaciute al compagno di Delia Duran che si è catapultato su Twitter e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe. Così ha tuonato l’attore parmense: “GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “pa…e” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita!”.

Pronta la reazione di Soleil Sorge che a sua volta è spuntata sul social del cinguettii per controbattere in modo duro all’ex amico: “Tieni, prenditi sti click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona”. L’influencer ha poi condiviso il testo di una canzone di Justin Bieber – Non me la cavo bene con le scenate. E non sopporto l’essere falso.

Non è la prima volta che Sorge e Belli arrivano a scambiarsi pubblicamente critiche feroci. Già in passato si sono accusati reciprocamente. Quel che è andato di traverso ad Alex è che Soleil, dopo essere stata con lui protagonista del teatrino “triangoloso” al GF Vip 6, ha scaricato lui stesso e Delia, cercando di uscirne ‘pulita’. Sono così iniziati a manifestarsi dissapori e ruggini che hanno via via creato una distanza sempre più ampia.

Una cosa è certa: la questione ha preso una piega che ha portato a una situazione triste e imbarazzante. Se dopo mesi dalla fine di un’esperienza due persone ‘grandi e vaccinate’, che tra l’altro si sono promesse mari e monti, si ritrovano a bisticciare di nuovo pubblicamente con scambi di accuse al vetriolo, non si può che stendere il tanto noto velo pietoso sull’intera vicenda.

Soleil, Alex e l’amore…

Per quel che riguarda le loro situazioni sentimentali, l’attore ha recuperato il legame con Delia Duran, con la quale è tornato ad andare d’amore e d’accordo. Soleil, invece, pare che sia single. Nessuna traccia del fidanzato misterioso che disse di avere al tempo del Grande Fratello Vip 6.