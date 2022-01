GF Vip, Soleil demolita da ex gieffina: “Si sente diva, azzittitela”

Che Soleil Sorgé non sia particolarmente amata all’interno della casa del Grande Fratello VIP è cosa ormai arcinota. Ma non è che all’esterno la situazione cambi poi molto. Già, perché con il suo caratterino e la sua lingua biforcuta la modella e influencer si è fatta odiare parecchio fuori dalle mura del GF.

L’ultima, ma soltanto in ordine di tempo, a scagliarsi contro Soleil Sorgé è la ex gieffina (parecchio peperina, ce la ricordiamo bene) Antonella Mosetti. La ex protagonista di Non è la Rai e opinionista di punta dei salotti Mediaset di Barbara d’Urso ha pubblicato nelle scorse ore delle Stories a dir poco al vetriolo nei confronti di Soleil.

Antonella Mosetti, filmando con il telefono lo schermo della televisione dove stavano passando le immagini di Soleil, ha voluto inviare un messaggio chiaro e tondo alle sue follower. “Vi prego qualcuno blocchi le ragazzine senza esperienza che si sentono già grandi dive e grandi donne internazionali dello showbitz di mettere bocca sulle donne con i figli” ha commentato la soubrette. Non contenta, la Mosetti ha rincarato la dose aggiungendo: “Azzittitele perché davvero fanno una figuraccia”.

Le frasi di Antonella Mosetti contro Soleil Sorgé sono legate alle recenti dichiarazioni di quest’ultima, in diretta, riguardo all’amica Miriana Trevisan. Nel corso della puntata del GF Vip di ieri sera, 3 gennaio, all’interno della casa si è scatenato un bel putiferio dopo che Soleil si è permessa di parlare di Miriana mettendo in mezzo il figlio, Nicola. Già in passato diversi altri concorrenti come Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis hanno parlato di Miriana in termini non proprio accomodanti, lasciando intendere che fosse una madre “poco di buono” per il suo atteggiamento in casa.

Il problema è che, di fronte a certe parole, c’è chi si è sentito ferito a tal punto da aver deciso di intraprendere vie legali. Stiamo parlando di Pago, l’ex marito di Miriana. In una recente Instagram Stories, il cantante ha annunciato che la questione verrà messa presto in mano ai suoi avvocati, per il bene del figlio e della sua ex.