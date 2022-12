L’annuncio in pompa magna è arrivato nel corso della serata di ieri, 19 dicembre, nel corso di una puntata di GF Vip Party: Alfonso Signorini, ospite speciale del format, ha annunciato che per le prossime due settimane la coppia composta da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli prenderà il posto di Sonia Bruganelli in studio per regalare al pubblico opinioni ficcanti su quello che accadrà all’interno della casa più spiata d’Italia.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno due speciali opinionisti “a tempo determinato”, che rimarranno in studio giusto il tempo per sostituire la Bruganelli che, come anticipato da Signorini, se ne andrà a Dubai. A fare cosa con esattezza con è dato sapere, ma a questo punto è molto probabile che la moglie di Paolo Bonolis partirà per l’esclusiva città negli Emirati Arabi per passare delle vacanze di Natale “al top”. Interessante notare, ad ogni modo, che la Bruganelli (contrariamente a Orietta Berti) avesse incluso nel contratto anche questa clausola che le permetterà di saltare per ben due puntate il programma.

I più pettegoli, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in particolare! Il fatto che Soleil sarà opinionista permetterà infatti alla modella di essere particolarmente pungente nei giudizi rivolti al suo storico ex Luca Onestini, oggi uno dei concorrenti all’interno della casa.

Onestini sarà dunque presto oggetto delle frasi velenose dell’influencer, che a quanto pare già si sta preparando per l’occasione, meditando “vendetta”: nelle scorse ore, a proposito,Soleil ha confermato di avere intenzioni un po’ malandrine, pubblicando su Twitter una frecciatina ad Onestini. “First reaction shock…Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista” ha scritto Soleil, impaziente di vedere come reagirà il concorrente sentendo la sua voce suadente.



Ovviamente parlo della reazione del mio ex quando saprà che sono la sua opinionista ???????????????? JK LOLLLL — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 20, 2022

I fan dell’ormai ex coppia si ricorderanno bene i loro trascorsi piuttosto burrascosi. Nella seconda edizione del GF Vip, quando Luca era un concorrente, infatti, non soltanto Soleil lo aveva lasciato ma l’aveva anche tradito, dando il via ad una relazione con Marco Cartasegna. Viene a questo punto da pensare che bisognerà prendere i pop corn per prepararsi ai loro scambi infuocati: Soleil sembra davvero essere carica più che mai.