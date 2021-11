GF Vip, Signorini spara il colpo in studio: la battuta su Corona spiazza

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 ha avuto la possibilità di rivedere suo padre Stefano. Prima di ciò, Alfonso Signorini ha mostrato l’immagine del papà che attendeva di incontrare sua figlia. Guardandolo con attenzione, il padrone di casa ha messo un po’ il dito nella piaga con la sua affermazione. Da ormai diverse settimane si parla della possibilità che dietro varie dinamiche nella Casa più spiata d’Italia ci sia lo zampino di Fabrizio Corona. In particolare, molti si sono detti subito convinti del fatto che la Codegoni fosse legata all’ex paparazzo anche durante questa esperienza.

Già fuori entrambi non hanno mai smentito la loro amicizia. Eppure in tanti credono che Sophie sia stata indirizzata proprio da Fabrizio. L’ex tronista di Uomini e Donne starebbe seguendo un copione, realizzato appunto da Corona. Non è l’unica a essere accusata di ciò. Infatti, si parla di un’edizione recitata, tra sceneggiate e tanti momenti trash, dietro cui ci sarebbe lo zampino dell’ex paparazzo. Ovviamente, ciò non riguarda tutti i concorrenti. Si parla spesso, in questo caso, di Soleil Sorge e ora anche di Alex Belli.

Proprio per tale motivo, il fatto che Signorini abbia citato proprio Corona guardando il padre di Sophie ha stupito molti. Tanti hanno applaudito a questa provocazione da parte del padrone di casa: “Non mi aspettavo avesse un padre così, sembra Fabrizio Corona, vabbé”. Il pubblico è subito andato in tilt di fronte a questa affermazione e sui social gli utenti hanno chiaramente apprezzato. Sarà stata una coincidenza? I telespettatori non credono!

Intanto, Sophie Codegoni ha incontrato suo padre nel giardino della Casa di Cinecittà. Stefano ha inizialmente precisato che, ai suoi occhi, questa esperienza sembrava per lui una minaccia. Con il trascorrere delle giornate, ha iniziato a vedere e ascoltare Sophie al GF Vip, cambiando idea. Sua figlia l’ha convinto che questo percorso non è ciò che pensava.

Ha sentito come parla ed è molto contento. La giovane Codegoni ha approfittato di questo speciale momento per dirgli che gli vuole tanto bene. Stefano, invece, le ha anticipato che quando terminerà questa esperienza nel reality show di Canale 5 la porterà ad Amsterdam. Come si poteva immaginare, da parte di Sophie non sono mancate le lacrime di felicità.