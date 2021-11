GF Vip, ora è Corona-gate: tirato di mezzo Manuel Bortuzzo, Lulù allibita

By

Corona-gate: il nome dell’ex re dei paparazzi continua ad aleggiare sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qualche ben informato, prima ancora che iniziasse il gioco, aveva raccontato che l’ex di Nina Moric aveva preparato dei copioni. E che tali copioni sarebbero stati seguiti da alcuni concorrenti. Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che Soleil e Sophie si sarebbero accapigliate, che la Codegoni si sarebbe avvicinata a Gianmaria e che la stessa ex tronista di UeD avrebbe cercato un approccio con Manuel Bortuzzo. Tutte situazioni che si sono poi verificate. Non solo: Greta, ex di Antinolfi, quando ha girato un filmato recapitato nella Casa all’imprenditore campano, si trovava proprio nella dimora di Corona.

Il punto è questo: c’è qualcuno che fa l’indovino e ci ha azzeccato oppure si sono verificate una serie di coincidenze assai curiose. Oppure c’è davvero una sorta di regia esterna che fa riferimento all’ex re dei paparazzi. Su quest’ultima ipotesi, nelle scorse ore, sono giunte importanti dichiarazioni fatte da Lucrezia ‘Lulù’ Selassié.

La scorsa notte Lulù ha captato una conversazione di Alex Belli che, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo nel corso della festa di Halloween, avrebbe rivelato dei retroscena piuttosto scomodi. La ‘Princess’, non appena ha udito le frasi pronunciate dall’attore, si è precipitata nella stanza arancione e, allibita, ha spifferato ad altre inquiline quanto ascoltato.

“Sono matti, stanno urlando ed hanno pure detto a Sophie che doveva farsi la storia con Manuel ed Alex era lì quando hanno organizzato…“, ha confidato con tono agitato Lulù che ha innescato la reazione piccata e decisa della sorella Clarissa. “Scusatemi, ma io non ci sto, ora vado a prendere Gianmaria”, è sbottata Clarissa, balzando fuori dal letto e dirigendosi verso Antinolfi. La regia del GF Vip, a questo punto, si è premurata di staccare le riprese e di non seguire più l’evolversi della faccenda.

Dunque anche Alex Belli, prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe transitato dalla dimora di Fabrizio Corona? Chissà… Quel che è certo è che l’ombra dell’ex re dei paparazzi si allunga sempre più sul reality show. Altra strana coincidenza è quella riguardante la permanenza temporanea nel gioco del fidanzato di Francesca Cipriani.

“Non sta un giorno solo”, affermava Alex Belli quando entrò nella Casa il compagno della Cipriani. “No, diventa un concorrente. Te lo dico io”, replicava Bortuzzo. “Me lo aveva detto Ciccio Pasticcio. Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio, lo sai? Hai presente di chi stiamo parlando?”, aggiungeva l’attore. Quel ‘Ciccio Pasticcio’ pare sia Fabrizio Corona.