Nuova ammonizione per Edoardo Tavassi da parte di Alfonso Signorini. Un paio di giorni fa il romano è stato protagonista di una lite con la sua fidanzata all’interno del “Grande Fratello Vip”, Micol Incorvaia. Dopo aver iniziato un gioco con i loro compagni, la sorella di Clizia ci era rimasta molto male nello scoprire che il ragazzo non sapeva rispondere a varie domande riguardanti la sua persona, come ad esempio dove fosse nata o come si chiamasse sua nonna. Questo ha dato il via ad una forte litigata tra i due, che si è esaurita nel loro ‘rifugio’ all’interno della Casa, ovvero il Van. Sottovoce, cercando di non farsi sentire dalle telecamere, Edoardo aveva dato della “sfigata” a Micol, accusandola di volerlo mettere in cattiva luce in vista della finale del reality. “Vai, fallo vincere ad Oriana”, aveva detto riferendosi alla vittoria del programma, scatenando molte polemiche sul web.

A tal proposito, Alfonso Signorini è intervenuto nel daytime del GF Vip andato in onda oggi 31 marzo (l’ultimo dell’edizione), per reduarguire il vippone. Date le nuove direttive imposte dalla Mediaset da ormai un mese, ai concorrenti è ormai vietato usare certi termini, litigare in modo acceso o dire parolacce. Per questi stessi motivi, sono stati squalificati ben due partecipanti, ovvero Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Mancando solamente 3 giorni alla fine, non è stato adottata la stessa punizione per Tavassi. Tuttavia, Alfonso lo ha richiamato all’ordine con queste parole:

Voglio fare due chiacchiere con te perché devo dirti una cosa importante. L’altra sera quando hai litigato con Micol, ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ad una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella che potrebbe essere paragonata ad una telefonata al telefono. Ovviamente non avevi un atteggiamento aggressivo, ma vogliamo portare nella casa della gente la buona educazione. Detto questo goditi il week end e la finale.

Questo provvedimento del conduttore ha scatenato vari dissapori tra i fandom dei diversi vipponi. Questi ultimi, infatti, sostengono che Tavassi abbia ricevuto una protezione maggiore rispetto ai meno fortunati Donnamaria e Dal Moro. Dall’altra parte, invece, i fan di Edoardo e Micol sostengono che il richiamo sia stato eccessivo, dato che non erano stati alzati i toni e si trattava di una semplice discussione.Una cosa certa, però, è che queste nuove disposizioni hanno sicuramente creato un clima teso sia per i concorrenti che per i telespettatori. Sembra alquanto impossibile poter far andare avanti un reality senza liti o scontri. Per questo, molti si chiedono come faranno nella prossima edizione e, soprattutto, quale personaggio potrà accettare di vivere per sei mesi seguendo tali condizioni. Chissà…