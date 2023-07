GF Vip Signorini chiama un volto di Masterchef 12: chi è e secco no

In queste settimane si stanno svolgendo i casting della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che il prossimo anno avrà come concorrenti sia i cosiddetto VIP sia i NIP, ovvero i personaggi non propriamente famosi. Sono molti i volti dello spettacolo che provano ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, data la grandissima visibilità che offre il reality, che si ripercuote poi a livello lavorativo una voluta usciti. D’altro canto, però, c’è anche chi viene contattato direttamente dalla redazione e che, addirittura, decide di declinare l’offerta. È il caso di un grande protagonista della passata stagione televisiva e vincitore di un noto programma. Di chi si tratta?

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip, gli addetti ai lavori avrebbero contatto l’ultimo vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco. A quanto pare, la redazione del Grande Fratello Vip sarebbe molta interessata alla partecipazione del cuoco, che ha attirato molto l’attenzione del pubblico durante l’ultima edizione dello show culinario. Con la sua simpatia, irriverenza e sfacciataggine, Edoardo è riuscito a conquistare i telespettatori e pare che anche la redazione del reality di Canale 5 abbia apprezzato queste sue qualità, tanto da ritenerlo un possibile valido concorrente.

Ma, cosa ha risposto lo chef a tale richiesta? Purtroppo, pare che Edoardo non abbia dato la risposta che gli addetti ai casting speravano e abbia rifiutato la proposta. Il vincitore di Masterchef, infatti, ha altre prospettive di carriera e vorrebbe continuare a concentrarsi sulla cucina per poter costruirsi una strada nel mondo della ristorazione. Per questo, un reality come il Grande Fratello Vip, attualmente, non sarebbe proprio nei suoi piani.

Il cast del Grande Fratello Vip 8

Chiaramente, si tratta solamente di un’indiscrezione, dato che non c’è stata nessuna conferma a riguardo. In attesa dell’inizio dell’ottava edizione del GF Vip il prossimo 18 settembre, sono molte le voci che circolano sui prossimi vipponi e non che potrebbero varcare la famosa porta rossa. Ma, per avere notizie ufficiali, si dovrà pazientare e attendere la fine dell’estate, quando il cast sarà quasi sicuramente definito.