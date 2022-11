GF Vip, Signorini bloccato a Parigi: volo in ritardo, com’è finita

La puntata del Grande Fratello Vip 7 di stasera, 21 novembre, è a rischio? La domanda è lecita, ma la risposta potrebbe già essere arrivata e non è dopo tutto così preoccupante per gli appassionati telespettatori del reality show. Il conduttore Alfonso Signorini ha raccontato nelle scorse ore, con grande preoccupazione, di essere rimasto bloccato nel grande aeroporto di Charles de Gaulles, uno dei più importanti di Parigi.

Il presentatore e direttore di Chi ha infatti avuto la “geniale idea” di passare qualche giorno di relax nella splendida capitale francese come vero e proprio turista, ma ha deciso di prenotare il volo di ritorno all’ultimo momento. Davvero una mossa azzardata! Signorini infatti sarebbe dovuto ripartire nella mattinata di oggi ma il suo volo, stando il suo racconto via Instagram Stories, era in ritardo (di quanto non è dato sapere). Tanto è bastato per mettergli addosso l’ansia del rientro in orario, per essere pronto a tornare in studio puntuale come un orologio svizzero.

“Eccoci qua buongiorno. Aeroporto Charles de Gaulles a Parigi. L’aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo questa sera a presentare questa sera il GF Vip? Vi tengo aggiornati” ha commentato corrucciato Signorini, con indosso una comoda felpa e un paio di occhiali da sole. Poco dopo, in realtà, Signorini ha come promesso aggiornato i suoi follower con un’altra Instagram Stories dove si è mostrato ben più tranquillo, a bordo dell’aereo che l’avrebbe presto riportato nella Capitale.

Nell’Instagram Stories con la quale ha voluto tranquillizzare i fan, Alfonso Signorini ha anche tenuto a fare una battuta dedicata a Sonia Bruganelli. Prendendo in giro la moglie di Paolo Bonolis, Signorini ha commentato, ironico: “Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli. Però mi ha detto che deve usare l’aereo per andare a prendere il pane stamattina”. La Bruganelli, dal canto suo, ha risposto condividendo la storia dov’era stata taggata scrivendo: “Dovevo prendere un caffé a Napoli, dopo il pane”.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip di stasera

A meno che non caschi il mondo, dunque, Alfonso Signorini presenterà il Grande Fratello Vip di stasera arrivando in perfetto orario. Sarà di certo una puntata bella ricca di contenuti, visto quello che è capitato nei giorni scorsi: fra gli argomenti “caldi” di cui si potrà parlare c’è per esempio la positività al Covid di Wilma Goich e di Alberto de Pisis, e probabilmente anche il caso della presunta bestemmia pronunciata da Edoardo Donnamaria. A breve, inoltre, dovrebbero entrare in casa anche altri vipponi: si tratterebbe di Milena Miconi e Manuela Villa.