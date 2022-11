Accertamenti in corso al Grande Fratello Vip per capire se uno dei concorrenti più amati ha davvero bestemmiato

Un altro caso di bestemmia aleggia sulla Casa più spiata d’Italia. Pare infatti che Edoardo Donnamaria, concorrente molto amato di questa edizione del Grande Fratello Vip 7 grazie anche alla love story con Antonella Fiordelisi, abbia bestemmiato mentre si trovava in giardino con altri concorrenti. Il ragazzo avrebbe detto “Po**o Dio, che paura” e se la cosa fosse confermata scatterebbe la squalifica visto che il conduttore, Alfonso Signorini, è stato chiaro nel dire che tali esternazioni verranno sempre punite con l’esclusione dal reality show.

Ovviamente è tutto da accertare e sul web ci sono già due schieramenti contrapposti, tra chi dice che si, Donnamaria ha bestemmiato e va espulso, e chi invece è più garantista e gli dà il beneficio del dubbio. Saranno dunque conduttore e autori a dover giudicare definitivamente se l’aiutante di Barbara Palombelli a Forum è incappato o meno nell’errore. Con ogni probabilità ne daranno conto nella putata di lunedì 21 novembre in prima serata su Canale 5.

Quella di Edoardo non è la prima situazione di questo genere. Prima di lui infatti sembravano essere ‘scivolati’ Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez. Quest’ultimo finì al centro di una bufera in quanto molti telespettatori sostennero che avesse detto ” Po**a Madonna”. A quel punto intervenne subito il direttore del settimanale Chi: Signorini garantì al pubblico che, dopo tutte le verifiche del caso, non ci fu una violazione del regolamento. In quelle occasioni andò bene ai concorrenti in questione visto che vennero “assolti da ogni accusa”. Finirà così anche per Edoardo Donnamaria?

Grande Fratello Vip, casi bestemmia: i precedenti

Queste situazioni a Signorini hanno creato non pochi problemi con degli ex Vipponi squalificati nelle passate edizioni. I casi più noti, quelli di Stefano Bettarini, Salvo Veneziano e Filippo Nardi che si sono sentiti presi in giro dal programma, che a loro dire ‘fa figli e figliastri’. I tre ex gieffini pensano di essere stati squalificati ingiustamente. In più occasioni hanno sostenuto che che negli ultimi anni al GF Vip siano stati usati due pesi e due misure.

Siamo sicuri pertanto che se anche questa volta non verranno presi provvedimenti, sentiremo nuovamente le loro rimostranze. C’è da scommettere che gli ex cacciati dalla Casa più spiata d’Italia grideranno ulteriormente all’ingiustizia.