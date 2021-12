GF Vip, si rischia il tribunale: Maria Monsè e Clarissa, il caso ora è pesante

La guerra tra le principesse Selassiè e Maria Monsè non si placa. Si credeva che le ruggini tra le giovani e la 47enne siciliana si disperdessero dopo che quest’ultima è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. E invece è andata in un altro modo, con Clarissa Selassiè, altra concorrente a cui è stato dato il benservito nel programma (le sue sorelle Jessica e Lucrezia ‘Lulù’ sono invece ancora in gara), che ha persino minacciato la Monsé di procedere per vie legali se le sue esternazioni non cambieranno toni ed espressioni.

Ma che cosa ha fatto infuriare la principessa? Semplice, il fatto che l’ex starlette di Non è la Rai, una volta lasciata la Casa più spiata d’Italia, ha continuato la sua campagna contro le Selassiè. In che modo? Pubblicando sui suoi account social una serie di contenuti non proprio teneri nei confronti delle ragazze con le quali ha avuto attriti all’interno della dimora di Cinecittà.

quanto le soffre che ridere mio dio pic.twitter.com/1YY9jyr4zJ — davide (@eristicando) December 18, 2021

La vicenda non è sfuggita a Clarissa che, lungo il tardo pomeriggio di sabato 18 dicembre, ha risposto a tono, affermando che, laddove gli attacchi dell’attrice siciliana non dovessero fermarsi, è pronta a far approdare la questione in tribunale. Insomma, la ragazza non ha la minima intenzione di tollerare altre pesanti stoccate. Queste le parole che la Selassiè ha consegnato ad una Stories Instagram:

“Per quanto attiene alle dichiarazioni, riguardanti me e le mie sorelle, che la Signora Monsè continua a fare nelle varie trasmissioni televisive, non ho al momento nulla da dire. Ovviamente, qualora si dovessero oltrepassare certi limiti e si andasse a ledere oltremodo l’immagine mia e della mia famiglia, mi riservo di intraprendere le opportune vie legali”.

GF Vip, Maria Monsè: mannaia su Sophie Codegoni

Poco dopo essere stata eliminata dal programma, l’attrice ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, mettendo nel mirino, oltre alle già citate principesse Selassiè, Sophie Codegoni, altra donna con la quale ha avuto profonde frizioni nel corso della sua esperienza nel reality.

Da un lato la Monsè ha ammesso candidamente di aver “voglia di fare televisione e apparire come ce l’hanno tutti”. Dall’altro ha sostenuto di non avere tale voglia “ai livelli respirati nella Casa”. Quindi l’attacco alle Selassiè: “Ho visto, e si è notato quando una delle sorelle è uscita e sono volate delle parolacce, una terribile voglia di dover stare per forza in questo programma e sinceramente sono rimasta sconvolta”.

Dopo aver tuonato sulle principesse, Maria, incalzata dal giornalista che le ha chiesto chi fosse la persona secondo lei peggiore dello show, si è scagliata su Sophie, con termini netti e duri: “Ti dico Sophie, perché le sue sparate, dall’alto dei suoi 19 anni, le ho trovate sgradevoli, inopportune e maleducate”.

Resta una domanda: Sophie ha appunto 19 anni, le tre princess sono pure loro 20enni, mentre Maria Monsè ha 47 primavere alle spalle. Non sarebbe ora che una donna con la sua esperienza la smettesse di alimentare bagarre antipatiche con delle ragazze? Forse sì. Anzi, togliamo il forse.