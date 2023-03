Si è da poco conclusa la semifinale del Grande Fratello Vip. Già, incredibile ma vero, dopo 6 mesi la settima edizione del reality di Canale 5 si sta finalmente per concludere: ancora 7 giorni e il pubblico di Mediaset scoprirà il vincitore di questa edizione monster, che potrebbe regalare ai telespettatori ancora molte, moltissime sorprese. Dopo l’eliminazione shock di Antonella Fiordelisi e la cacciata di Edoardo Donnamaria, all’interno della casa sono rimasti una serie di concorrenti che, poco ma sicuro, non hanno avuto il loro stesso impatto mediatico. Forse l’unica che potrebbe davvero giocarsi la vittoria finale potrebbe essere Oriana Marzoli, che ha già avuto accesso alla finale ormai tre settimane fa.

Chi sono stati, per il resto, gli eliminati di questa accesa semifinale appena terminata? Chi invece ha avuto accesso alla puntata della prossima settimana in veste di finalista? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Gli eliminati dalla semifinale del GF Vip 7

I nominati di questa sera erano Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Denver. A dover lasciare la casa, con una percentuale di preferenze risibile, è stato quest’ultimo. Qui sotto potete recuperare il dettaglio delle percentuali di voto (Tavassi, essendo il preferito, ha avuto accesso alla finale immediatamente):

Edoardo Tavassi: 54,7%

Nikita Pelizon: 36%

Alberto De Pisis: 3,7%

Luca Onestini: 3,4%

Milena Miconi: 1,3%

Andrea Denver: 0,9%

Il secondo eliminato della sera è stato scelto dal pubblico con un televoto flash lanciato nel corso della serata: i tre nominati erano Nikita, Alberto e Luca Onestini, scelti ovviamente dai loro stessi coinquilini in occasione delle ultime nomination di questa edizione. Alla fine a dover abbandonare per sempre il sogno di vincere il reality (a soli 7 giorni dalla fine) è stato Luca Onestini. Qui sotto il dettaglio delle preferenze del pubblico (Alfonso Signorini ha definito l’esito della tanto attesa busta “spiazzante”, e in effetti non ha tutti i torti):

Nikita: 48%

Alberto De Pisis: 28%

Luca Onestini: 24%

Vale la pena sottolineare che in questa semifinale c’è stato anche un grosso colpo di scena: l’eliminazione di Luca Onestini è stata infatti legata anche alla scelta di Alberto De Pisis di portarlo con sé al televoto. Nessuno si sarebbe aspettato l’eliminazione di Onestini, nemmeno lo stesso De Pisis che si è mostrato mortificato e che dopo l’eliminazione dell’amico si è cosparso il capo di cenere. Congratulazioni invece a Nikita Pelizon, che è stata insieme a Tavassi la seconda finalista confermata di questa serata.

E Alberto e Milena? Per loro è scattato l’ultimo colpo di scena della puntata: i due si dovranno sfidare all’ultimo televoto la prossima settimana: il più votato dal pubblico sarà dunque il sesto finalista di questa edizione.